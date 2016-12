Călugăr decapitat şi băgat într-un sac

CÂINE DE URMĂ O descoperire terifiantă a fost făcută sâmbăta trecută, de o localnică, pe strada Nucilor din comuna constănţeană Ghindăreşti. La prima vedere, femeia a crezut că e un sac cu gunoi aruncat pe marginea drumului dar, când s-a apropiat şi a văzut urmele de sânge, a anunţat poliţia. „Mergeam spre drum şi am văzut în şanţ un sac cu ceva urme roşii pe el, ca de sânge. Când m-am apropiat mai mult, mi-am dat seama că este ceva necurat, era ca şi cum ar fi fost băgat un om înăuntru. Am sunat la poliţie, iar când a venit comandantul, acesta a desfăcut sacul şi a văzut că înăuntru este un om mort. Sacul era legat în trei locuri cu sârmă: la picioare, la piept şi la cap. Numai că nu mai avea cap. Era tăiat şi pus la picioare“, a declarat Matrona Ivan, femeia care a făcut macabra descoperire. La scurt timp, zona a fost împânzită de poliţişti şi procurori. În ajutorul anchetatorilor a fost adus şi un câine de urmă. Acesta a mers aproape 100 de metri şi s-a oprit într-o curte unde oamenii legii au găsit o pereche de pantaloni şi o cămaşă ruptă pe care erau urme de sânge. „Nu ştiu de ce s-a oprit la noi în curte. Pantalonii cu sânge sunt ai unui frate de-al meu care în urmă cu o săptămână s-a tăiat la mână. Atunci, pentru că m-am speriat că îi curgea sângele şiroaie pe mână, am rupt o cămaşă şi l-am legat. Am sunat şi la 112 şi a venit şi salvarea atunci“, a declarat proprietarul casei, Ion Pandele, aflat într-o stare avansată de ebrietate.

FAŢA ÎNTUNECATĂ A VICTIMEI La mai puţin de o oră, procurorii au reuşit să identifice victima. De mare ajutor le-au fost hainele monahale cu care era îmbrăcat bărbatul, pentru că faţa îi era tumefiată de lovituri. Bărbatul ucis cu bestialitate s-a dovedit a fi un sătean, Alexe Artiom, în vârstă de 40 de ani, fost călugăr. Localnicii spun că el nu a avut o copilărie foarte fericită şi că, în tinereţe, s-a călugărit la mănăstirea de rit vechi Uspenia din Slava Rusă, judeţul Tulcea. După un timp, a fost alungat de la mănăstire pentru că nu a reuşit să se acomodeze cu rigorile vieţii monahale. A urmat o perioadă pe care Artiom şi-a petrecut-o peste hotare, unde a muncit la cules de căpşuni. De câţiva ani revenise în satul natal. În apropierea casei unchiului său el şi-a ridicat un bordei şi totul părea că a intrat în normal. „În urmă cu o săptămână şi-a cumpărat lemne pentru iarnă. S-a grăbit să le taie, pentru că auzise că se va strica vremea. Era liniştit şi nu a supărat pe nimeni. Nu pot să înţeleg de ce i-ar face cineva aşa ceva“, a declarat unchiul victimei, Grigore Grigore, de 60 de ani. Localnicii spun că, deşi era un om foarte credincios, el avea şi o faţă întunecată. Nu de puţine ori el a căzut în patima băuturii, iar unii localnici spun că avea un anturaj dubios şi că ar fi fost homosexual.

I-A ZDROBIT CAPUL ŞI APOI L-A DECAPITAT Din primele cercetări efectuate de anchetatori a reieşit că Artiom a fost omorât cu un topor. „Victima era dispărută de la domiciliu de câteva zile. Leziunile sunt concentrate la nivelul capului, iar arma crimei ar putea fi un obiect despicător. Cadavrul era decapitat, iar capul era aşezat la picioare“, a declarat procurorul criminalist Zafer Sadîc, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa. Anchetatorii au recoltat probe atât din locul în care a fost descoperit cadavrul, dar şi din casa în curtea căreia s-a oprit câinele de urmă. Trupul neînsufleţit a fost transportat la Morga Cimitirului Central în vederea efectuării necropsiei. În raportul preliminar al medicilor legişti se arată că moartea victimei a fost violentă şi s-a datorat hemoragiei meningo-cerebrale consecutive traumatismelor cranio-faciale şi a multiplelor leziuni de violenţă la nivelul capului, cu fracturi cominutive. „L-a lovit de mai multe ori în faţă până i-a zdrobit toate oasele, apoi l-a decapitat. Cel mai probabil era mort când i s-a tăiat capul”, a adăugat procurorul criminalist Zafer Sadîc.

MESAJ ŞI APELURI NEPRELUATE Anchetatorii nu au găsit în casa lui Alexe Artiom indicii care să conducă la ideea că acolo ar fi avut loc asasinatul. Nici arma crimei, care se presupune că este un topor, nu a fost descoperită. În schimb, în locuinţa fostului călugăr au fost găsite actele de identitate ale acestuia, dar şi o probă foarte importantă: telefonul mobil al victimei. Surse apropiate anchetei spun că un mesaj primit de Artiom este scris în limba italiană, de la un bărbat care îi spune că ar dori să îl revadă. De asemenea, sunt înregistrate şi câteva apeluri nepreluate. Anchetatorii spun că nu au niciun suspect până în prezent.