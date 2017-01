De cînd a intrat în politică, face pe neprihănita. Cică, zice ea, nu mănîncă de dulce şi nu afuriseşte! Aiurea. Chiar dacă se îmbracă în straie călugăreşti, o dă de gol năravul. Îţi aruncă priviri pocăite, dar se simte de la o poştă că este pusă pe ghiduşii. Dacă o întrebi cum a avansat în politică, îţi răspunde simplu: Am făcut mătănii. De la cel mic pînă la cel mare. Ştie foarte bine că pînă la Dumnezeu te mănîncă sau, mă rog, te mătrăşesc sfinţii! Călugăriţa face politică de zvîntă cu decolteul. E locul unde vin toţi, indiferent de culoarea şi unitatea lor de monolit, pentru a se spovedi. Călugăriţa cu decolteu are intrare sus, în ceruri, la Domnu... Poate să-ţi pună o vorbă bună sau, dimpotrivă, să te îndoaie. Are în dotare o unitate de măsură cu care măsoară păcatele fiecăruia. Ea spune că se bisericeşte, dar, în realitate, se pisiceşte. În politică, decolteul asigură un oarecare orizont şi o viziune tandră a problematicii la zi. În definitiv, decolteul este în toate cele ce sînt. Tot felul de călugăriţe cu decolteu au intrat în politică. Fie cu recomandare, fie împinse de la spate, ceea ce ne demonstrează nouă că, la început, au fost îndărătnice. Altele au fost recuperate de pe centura politichiei, unde fuseseră trimise în misiune de recunoaştere. Ca să intri într-o bisericuţă a politichiei, trebuie să ai mult tupeu şi şcoala vieţii. În această chestiune, călugăriţa cu decolteu nu are concurenţă. De cînd a intrat în politică, a ridicat numeroase bisericuţe în care bîrfa întrece rugăciunea şi spovedania. Se spune că a trăit la viaţa ei cu multe partide, dar niciunul nu a reuşit să o satisfacă. Evident, din punct de vedere intelectual şi politic. La început, a fost curtată. Pica bine la imagine un decolteu. Alte partide intenţionau să-şi echilibreze structura socială. Şi asta, atenţie, înainte ca popii să ceară înfiinţarea unui sindicat al clopotarilor. Fiind la început de drum, călugăriţa a făcut fiţe. Cu alte cuvinte, nu s-a lăsat înduplecată cu una, cu două, 69. Călugăriţă, călugăriţă, dar cu pretenţii! Credeţi că dumneaei face politică de dragul amorului personal sau ca să se afle în treabă? Politica, precum dragostea, trece prin stomac şi prin conturile personale. Călugăriţa politichiei ne dă povaţă şi binecuvîntare. Dar, ca şi în cazul popilor răspopiţi, nu poţi să pui bază pe ce spune ea! Călugăriţei cu decolteu îi place la nebunie să-i ardă pe păcătoşii din partid, folosind uneori chiar ardeiul iute cu multe seminţe. E drept, aceştia se închină din reflex la decolteu. Dacă va avansa şi mai mult în politică, decolteul poate ajunge tablou de conducător iubit. Călugăriţa cu decolteu este băgăcioasă, furioasă şi curioasă. De asemenea, îi plac enoriaşii politici care nu mişcă în front. Nu mă refer la cei cărora decolteul le ia piuitul... La noi, politica se face pe... decolteu. De aceea, lipsesc cu desăvîrşire oamenii politici adevăraţi. Încet, dar sigur, decolteul va prelua supremaţia în politică. Decolteul şi papucul. Încă de pe acum, fără a intra în detalii, auzim comentarii despre diverşi şefi de partide care sînt ţinuţi sub papucul decolteului. Fac pe bisericoşii şi pe evlavioşii. În realitate, călugăriţa cu decolteu decide în numele lor. Nişte cîrpe! Mă refer la politicieni...