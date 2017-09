Camelia Bogdan a primit o lovitură grea de la procurorii anticorupție

Fosta judecătoare Camelia Bogdan începuse un război total cu Inspecția Judiciară din cadrul CSM. Aceasta a depus un denunț la DNA împotriva șefului Inspecției Judiciare, Lucian Netejoru, pentru că aceștia ar fi avut un interes comun cu Dan Voiculescu. După o lună de investigații, DNA a clasat plângerea depusă de fostul judecător Camelia Bogdan împotriva președintelui Inspecției Judiciare din cadrul CSM, informează Antena 3. „Ar trebui ca Secția de judecători să se abțină, deoarece în procesul meu a fost admis pentru prima dată, s-a constatat printr-un act oficial al CSM că Dan Voiculescu are același interes cu Inspecția Judiciară. Asta a dat CSM-ul admițând cererea de intervenție a FASCIAS, o organizație al cărei beneficiar este Dan Voiculescu. Practic, s-a decis că în cercetarea mea disciplinară FACIAS, adică Dan Voiculescu, a avut același interes ca și Inspecția Judiciară. Este motivul pentru care au am făcut o plângere la DNA. Eu am fost exclusă din magistratură doar pentru că am predat în afara învățământului universitar, ori mie mi s-a imputat și că am luat bani de la o parte din proces. Pentru asta am primit rezoluție de respingere a sesizării. Deci, s-a constatat că n-am luat bani de la o parte din proces. S-a mai vehiculat că am absentat nemotivat de la serviciu. Pe aceste două capete de cerere ar trebui să mai aibă obiect. Mă voi apăra și pe aspectul incompatibilității”, spunea Camelia Bogdan, la momentul depunerii plângerii penale la DNA.