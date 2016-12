Camera Agricolă Constanţa şcoleşte noi apicultori

Pe lângă consultanţă şi întocmirea de proiecte pentru fermieri, Camera Agricolă Judeţeană Constanţa organizează permanent şi cursuri de formare profesională. În acest sens, începând de astăzi, Camera Agricolă iniţiază, la sediul instituţiei, un nou curs de apicultori, care se întinde pe o perioadă de o lună. „Cursul se adresează în special apicultorilor sau persoanelor care doresc să capete aptitudini şi competenţe în domeniul apicol, atât pentru creşterea albinelor, cât şi pentru accesarea de fonduri europene pentru programul 2014 - 2020. Grupa este formată din 28 de cursanţi. Este un curs autorizat de către Comisia Naţională de Formare Profesională a Adulţilor, lector fiind Mihaela Ghinea, fost consultant la Camera Agricolă Judeţeană Constanţa, totodată şi formator de formare profesională”, a declarat directorul instituţiei, Mihaela Şonel. Pentru participarea la aceste cursuri de calificare, tarifele stabilite prin lege sunt de 250 lei pentru fiecare în parte.

INTERES SCĂZUT Seria cursurilor organizate de Camera Agricolă Constanţa nu se încheie aici. La începutul lunii noiembrie, se va mai organiza un curs de iniţiere în meseria de pescar în ape interioare şi de coastă. „Organizăm periodic cursurile de calificare. În acest an, am avut două grupe. În momentul în care avem înscrişi numărul necesar pentru fiecare grupă, încep cursurile de calificare”, a spus Şonel. În cursul lui 2013, instituţia a organizat nouă grupe de iniţiere în meseriile de legumicultori, pescari în ape interioare şi de coastă, apicultori, lucrător în creşterea animalelor şi lucrător în cultura plantelor. Ca o constatare, în comparaţie cu anii trecuţi, cursanţii sunt din ce în ce mai puţini. Dacă în 2011 numărul persoanelor şcolite a fost de 1.722, anul trecut a scăzut la 571 cursanţi, în timp ce în acest an doar 256 de persoane au urmat cursurile de formare profesională organizate de instituţie. „De regulă, formarea profesională este corelată cu sesiunile de depunere a proiectelor. Cum anul acesta a fost sistată accesarea unor măsuri, cum ar fi 1.4.1. - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” şi 1.1.2. - „Instalarea tinerilor fermieri”, din cauză că s-au epuizat banii alocaţi, firesc că fermierii nu şi-au mai manifestat interesul să urmeze aceste cursuri”, a explicat directorul Camerei Agricole Constanţa.