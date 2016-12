13:28:16 / 27 Septembrie 2016

DE CE DE CE NU II PE LISTA...

VASNICUL REMUS CERNEA NU II PE LISTA DE CE DE CE... POSIBIL SA MAI DORESCA MANDAT! SA FACA CE.... DE PARCA A FACUT CEVA PIN IN PREZENT. ATENTIA IA FOST FOCUSATA PE DOSNUACI SI ASA ZISELE DREPTURI ALE ACESTORA. CONSTANTENI AU VOTAT IN NECUNOSTIINTA DE CAUZA. PARASUTAT CUM SPUNEA PRESA VREMI IN CTA REPREZINTA PE CINE DORESTE COPACI CATEI VRABI SI TE MAU MIRI CE.. DE CE SA NU VACANTEZE POSTUL DE CE SA SUFOCE BUGETUL? POATE PT CA II SARAC....PAI SARACI SINTEM CU TOTI ASTA SA INSEMNE CA TRE SA DEVENIM DEPUTATI.PURTAM DE GRIJA SCOCILOR TALPICILOR DE PANTOFI MILITAM PT DREPTURILE SIRETELOR SI INITIEM LEGI PT PLACHIURI SI FLECURI. SUFOCAM BUGETUL SI PLINGEM. PUNEM STAGURI CURCUBEU IN SCOLI SA ARATAM TOLERANTA SI ELIMINAM RELIGIA.INITIATIVE DE KKT ALE UNUI OM MAREEE DE TOT.REGURGITEZ PE ASA REPRRZENTANT.