Camera Deputaţilor va dona şcolilor peste 500 de imprimante şi copiatoare funcţionale strânse din instituţie în vederea reducerii consumului de hârtie la Parlament, a anunţat, ieri, preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, care a adăugat că 200 de pomi vor fi salvaţi anual. Zgonea a spus, într-o conferinţă de presă, că la sfârşitul sesiunii parlamentare trecute a început strângerea tututor imprimantelor şi copiatoarelor din Camera Deputaţilor, în scopul reducerii consumului de hârtie. El le-a arătat ziariştilor 100 de imprimante strânse din Cameră, care au fost aşezate în sala de conferinţă, în spatele său. „Am reuşit să strângem 100 de imprimante, am înfiinţat 12 centre de multiplicare la etajele 8, 7, 6, 5, câte trei pe etaj, şi am speranţa că, până la sfârşitul săptămânii viitoare, colegii de la Departamentul tehnic vor aduce numărul centrelor de multiplicare la 25. Tot acest proces a fost făcut fără resurse financiare. Până la sfârşitul săptămânii viitoare, vor fi scoase din uz la Camera Deputaţilor peste 500 de imprimante. Toate acestea vor fi donate şcolilor. Am vorbit cu ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, şi mi-a trimis o listă cu peste 500 de şcoli care vor primi aceste imprimante", a afirmat Valeriu Zgonea. El a mai arătat că aceste imprimante au fost strânse din birourile tuturor parlamentarilor, ale liderilor de grup şi ale angajaţilor Camerei, urmând să rămână cu imprimante doar cei care au obligaţia multiplicării documentelor secrete. Zgonea a precizat că în Camera Deputaţilor erau înscrise în acte 1.250 de imprimante, dintre care 530 vor fi donate. „Sper ca, până la sfârşitul anului, dintre cele 25.000 de topuri de hârtie să fie consumate numai 12.000 de topuri, iar anul viitor să ajungem la 1.000 - 2.000 de topuri de hârtie. Câteva sute de pomi, dacă nu mă înşel, 200 de pomi vor fi salvaţi anual doar prin efortul colegilor mei parlamentari şi al angajaţilor Camerei Deputaţilor", a mai spus Zgonea. El a adăugat că parlamentarii vor fi informaţi pe laptopuri, Ipad-uri, smartphone-uri în legătură cu ordinea de zi, precum şi cu alte documente. Zgonea a mai precizat că în biroul său are, în acest moment, o singură imprimantă, pe care o foloseşte foarte rar şi pe care o va dona în câteva zile, şi un tocător de hârtie din dotarea Camerei.