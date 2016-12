Camera Lorzilor din Marea Britanie a aprobat, ieri, aşa cum a procedat şi Camera Comunelor la începutul lunii februarie, o tehnică de fecundare in vitro (FIV) care permite naşterea unor bebeluşi al căror ADN provine de la trei părinţi - două femei şi un bărbat. Potrivit fr.news.yahoo.com, noua tehnică va putea fi utilizată în lupta contra transmiterii maladiilor genetice de la mamă la copil. Marea Britanie a devenit astfel prima ţară din lume care a legalizat tehnica "bebeluşilor cu trei părinţi". După mai bine de trei ore de dezbateri, membrii Camerei Lorzilor au aprobat legea care autorizează un astfel de tratament, denumit "transfer mitocondrial". Această tehnică permite intervenţia medicilor în procesul de fecundare pentru înlăturarea ADN-ului mitocondrial defectuos, care poate să declanşeze maladii grave, precum distrofie musculară şi orbire. Aproximativ un bebeluş din 6.000 se naşte pe plan mondial cu grave probleme mitocondriale. "Tehnica celor trei părinţi" deschide calea spre conceperea de bebeluşi pe baza ADN-ului recoltat de la trei persoane - un tată, o mamă şi un donator (de sex feminin). În principiu, metoda constă în retragerea din ovulul mamei a mitocondriei, care acţionează ca furnizor de energie în interiorul unei celule, atunci când aceasta conţine afecţiuni ereditare, şi înlocuirea ei cu mitocondria sănătoasă recoltată de la o altă femeie. ADN-ul mitocondrial este diferit de ADN-ul conţinut în nucleul unei celule şi nu are nicio incidenţă în ceea ce priveşte transmiterea caracterelor genetice precum culoarea ochilor, aspectul fizic şi trăsăturile de personalitate. În schimb, o mitocondrie defectuoasă poate să genereze afecţiuni cardiace şi hepatice şi maladii precum miopatie şi diabet. Tehnica face obiectul unor cercetări ştiinţifice în Marea Britanie şi Statele Unite, iar experţii estimează că primul bebeluş născut cu ajutorul acestei metode s-ar putea naşte anul viitor. Jeremy Farrar, directorul grupului Wellcome Trust, a salutat votul din Camera Lorzilor, considerând că membrii camerei superioare din Parlamentul britanic "au făcut o alegere bună", în timp ce Mark Downs, directorul Societăţii biologice din Marea Britanie, a vorbit despre "o zi mare pentru ştiinţa britanică". În schimb, Marcy Darnovyks, directoarea grupului Center for Genetics and Society, a denunţat "o eroare istorică", care, după părerea ei, va expune anumiţi copii în faţa unor experimente biologice. Ea a avertizat în legătură cu anumite "modificări genetice" hazardate, care vor fi transmise generaţiilor viitoare.