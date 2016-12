Cameră video... în cap

Wafaa Bilal, un profesor de la Universitatea din New York, şi-a grefat o cameră video în partea din spate a craniului, în cadrul unui proiect artistic intitulat The 3rd I, în traducere Al treilea eu, care va dura un an. Într-un comunicat de presă emis marţi, artistul de origine irakiană, în vârstă de 44 de ani, a anunţat că inserţia camerei a fost efectuată. ”Mi-am reluat viaţa normală, însă acum vreau să mă odihnesc puţin, înainte de a acorda interviuri”, a declarat Wafaa Bilal. Potrivit unor fotografii apărute în presa americană, camera video care i-a fost grefată este rotundă şi are mărimea unui ceas de mână bărbătesc. The 3rd I reprezintă unul dintre cele 23 de proiecte artistice comandate de Muzeul Arab de Artă Contemporană, Mathaf, care îşi va deschide porţile în luna decembrie, la Doha, în Qatar. Cele 23 de proiecte vor face parte dintr-o expoziţie intitulată ”Told / Untold / Retold”. Detaliile despre proiectul profesorului Wafaa Bilal vor fi prezentate în Qatar, pe data de 15 decembrie, ziua în care va fi lansat şi site-ul acestui proiect artistic (www.3rdi.com). The 3rd I, un joc de cuvinte între expresiile al treilea eu şi al treilea ochi, care se pronunţă la fel în limba engleză, reprezintă o consecinţă a lucrărilor artistice precedente ale lui Wafaa Bilal, care combină forme artistice diferite, precum fotografia, arta corporală, interpretările artistice, arta video.