Camerista lui DSK rupe tăcerea

Nafissatou Diallo, camerista de la Hotelul Sofitel din New York care îl acuză de tentativă de viol şi agresiune sexuală pe fostul şef al FMI, Dominique Strauss-Kahn, a rupt tăcerea pe care şi-a impus-o de la începutul scandalului şi a acordat primul său interviu revistei ”Newsweek”. Interviul a durat aproape trei ore şi s-a desfăşurat la biroul avocaţilor ei. Nafi Diallo nu este tipul femeii fatale, scrie ”Newsweek”. Pielea ei cafenie este pigmentată cu ceea ce par a fi cicatrice de la o acnee, iar părul închis la culoare este vopsit şi îndreptat. Are însă o aparenţă feminină, o figură statuară. Când răspunde, pe chip are ascunsă o melancolie, scrie ”Newsweek”. Femeia a relatat faptele petrecute la 14 mai, când a intrat în holul apartamentului 2806, ca să facă curăţenie. Ea susţine că a întrebat la intrare dacă e cineva dar nu a primit niciun răspuns. Uşa de la dormitor, aflată în stânga ei, era deschisă, aşa că a putut vedea o parte din pat. A aruncat o privire în living, să vadă dacă sunt bagaje, dar nu a văzut niciunul. Şi-a anunţat din nou prezenţa întrebând tare dacă e cineva. Atunci, un bărbat dezbrăcat, cu părul alb, a apărut brusc, ca şi cum ar fi răsărit din pământ. Ea şi-a cerut scuze şi a dat să plece, dar el i-a spus că n-are de ce să-i pară rău, a apucat-o de sâni şi a închis uşa apartamentului. Femeia era angajată de trei ani la Sofitel şi, după ce lucrase într-un coafor şi la magazinul unui prieten, securitatea şi stabilitatea pe care i-o aducea acest loc de muncă o făceau să considere că e cea mai bună slujbă pe care o avusese vreodată. A venit din Guineea în 2003, iniţial fără permis de muncă, în circumstanţe dubioase, iar la Sofitel avea de făcut curat în 14 camere pe zi, pentru un salariu de 25 de dolari pe oră, plus bacşişurile. Etajul 28 nu era responsabilitatea ei, dar acum îi ţinea locul unei colege în concediu de maternitate.

Diallo nu ştie să citească şi să scrie în nicio limbă. Are doar câţiva prieteni apropiaţi, iar unii dintre bărbaţii cu care şi-a petrecut timpul - pe care nu-i numeşte logodnici sau iubiţi, ci doar prieteni - par să fi profitat de ea. Unul dintre ei, care acum este la un centru de detenţie din Arizona, unde aşteaptă să fie deportat în urma unei condamnări pentru droguri, i-a câştigat încrederea şi, spune ea, i-a accesat conturile bancare. Din când în când, Diallo a plâns în timpul interviului şi au fost momente când ziaristului i s-au părut forţate lacrimile. Aproape toate întrebările despre trecutul ei în Africa au primit răspunsuri vagi. A vorbit cu reticenţă despre tatăl său, un imam care conduce o şcoală coranică. Soţul ei a murit de boală, spune ea. La fel şi un copil, o fetiţă, la trei sau patru luni, nu mai ştie exact. Diallo a fost violată de doi soldaţi care au arestat-o pentru că a ieşit pe stradă la o oră când nu era voie să se circule la Conakry, în capitala guineeană. După ce au terminat cu ea, au pus-o să facă curat la locul agresiunii. Întâi Diallo a spus că nu-şi mai aduce aminte când era, apoi a spus că faptele se petreceau în 2001. Diallo a reuşit să-şi aducă cealaltă fiică, acum în vârstă de 15 ani, în SUA, dar a evitat să spună cum a putut face asta şi ochii i s-au umplut din nou de lacrimi. Totuşi, observă Newsweek, când a ajuns cu povestirea la presupusa agresiune suferită la Sofitel, vocea ei s-a însufleţit. Diallo este considerabil mai înaltă decât DSK şi are o construcţie robustă.

Multe aspecte din relatarea lui Diallo există în raportul întocmit la spital, unde doctorii au observat, la cinci ore după incident, că avea o roşeaţă în jurul vaginului şi au notat că victima se plânge de o durere la umărul stâng, unde au constatat o ruptură parţială de ligament. Există o neconcordanţă faţă de faptele povestite la spital, când a spus că atacatorul nu i-a spus nimic în timpul incidentului. În interviul pentru ”Newsweek”, Diallo nu şi-a ascuns mânia faţă de DSK. Vrea să fie condamnat şi e supărată că s-a scris despre ea că ar fi fost prostituată. Spune că nu se gândeşte la bani şi speră că îl va pedepsi şi Dumnezeu. Diallo a explicat că s-a decis să acorde interviul pentru a corecta portretul nedrept care i se face în media. Privind în viitor, Diallo spune că s-ar întoarce la hotel, dar vrea să lucreze la spălătorie.