Cameron Diaz a încercat şi... femeile

Actriţa americană Cameron Diaz a dezvăluit într-un interviu că, în trecut, a avut experienţe sexuale cu o femeie. ”Ai fost vreodată în sectorul femeilor?”, a întrebat-o Andy Cohen, moderatorul emisiunii „Watch Happens Live“, pe Cameron Diaz, invitată să dea un interviu pentru rubrica ”Plead the Fifth”, aluzie la al cincilea amendament din Constituţia SUA, care prevede dreptul de a nu răspunde la o întrebare pentru a nu se incrimina într-un proces. Cameron Diaz, care a venit la emisiune însoţită de actriţa Leslie Mann, partenera ei din comedia de mare succes ”The Other Woman / Cealaltă femeie”, a răspuns afirmativ la întrebarea prezentatorului: ”Da, am fost cu o femeie, da”. ”Mai mult de o dată?”, a întrebat în continuare moderatorul. ”Nu m-ai întrebat explicit în ce mod am fost cu o femeie, dar da, am fost”, a adăugat cu subînţeles Cameron Diaz.

Întrebările lui Andy Cohen pe tema unei posibile relaţii lesbiene a actriţei americane au fost formulate în contextul în care Cameron Diaz a făcut aluzie la atracţia sa faţă de femei într-un interviu apărut în ediţia din luna mai a revistei ”Glamour” din Marea Britanie. ”Cred că femeile sunt frumoase - absolut frumoase. Şi mai cred că toate femeile au fost atrase din punct de vedere sexual de altă femeie, într-un moment sau altul. Este firesc să ai o legătură şi o apreciere pentru frumuseţea altor femei”, afirma actriţa Cameron Diaz în interviul respectiv. În prezent, însă, Cameron Diaz are o relaţie cu miliardarul american Elon Musk, fondator şi director executiv al companiei de automobile electrice Tesla Motors, la rândul său o personalitate inedită, fiind cel care a inspirat personajul miliardarului pasionat de tehnologie Tony Stark din seria de mare succes ”Iron Man”.