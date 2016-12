Cameron Diaz îşi popularizează obiceiurile

Actriţa americană Cameron Diaz a citit cu atenţie cartea cu sfaturi scrisă de colega sa Gwyneth Paltrow, aşa că a decis să încropească şi ea una. ”The Body Book: The Law of Hunger, the Science of Strength, and Other Ways to Love Your Amazing Body” a fost lansată pe 31 decembrie, costă 16,43 dolari şi poate fi comandată şi online. Acum, actriţa de 41 de ani, pe care nu îi arată deloc, îşi promovează de zor cartea de nutriţie. De exemplu, într-un videoclip de trei minute, Cameron Diaz stă de vorbă cu un grup de 40 de femei despre problemele ridicate de organismul lor odată cu trecerea timpului. Filosofia lui Cameron Diaz este că trebuie să te simţi bine în propriul corp, în timp ce duci o viaţă sănătoasă şi fericită. În acest scop nu o interesează prea mult dietele, dar scoate în evidenţă beneficiile vitaminelor şi mineralelor. În plus, este un mare fan al exerciţiilor de fitness şi un surfer pasionat.

Cameron Diaz afirmă că tot ceea ce a scris în carte este rezultatul propriei experienţe de viaţă şi a tot ceea ce a învăţat. Este o adevărată bombă sexy şi mulţi bărbaţi şi-ar dori să petreacă măcar o noapte cu ea, chiar dacă nu mai este o tinerică. Cartea îi pune în gardă cu privire la anumite obiceiuri ale actriţei. Astfel, Cameron Diaz a mărturisit că refuză să se epileze în zona pubiană, considerând că astfel este mai atrăgătoare pentru bărbaţi. ”Am aflat că sunt multe tinere care se epilează pentru acel moment. Personal, cred că epilarea definitivă este o idee nebunească. Ştiu că în mod cert vă gândiţi că veţi purta acelaşi fel de pantofi sau de jeans toată viaţa, dar este un lucru fals. Ideea că vaginul este mai bun fără păr este un fenomen recent, dar moda se schimbă. Acel păr pubian funcţionează ca o cortină mică şi vă face sexul mai misterios pentru cel care îl doreşte. Vă păstrează intimitatea şi îl incită pe iubit să privească mai îndeaproape ceea ce i se oferă. Şi să fim cinstite: marile voastre buze nu sunt imunizate împotriva gravitaţiei. Chiar vreţi un vagin fără păr toată viaţa? În 20 de ani veţi vrea să-l oferiţi ca pe un cadou celui ales şi ar fi bine să îl lăsaţi să îl descopere ca pe un cadou, aşa cum este”, a scris, cu multă sinceritate, actriţa în cartea ei. Rămâne de văzut ce vor crede femeile despre declaraţia sex-simbolului. Dar mai ales bărbaţii!