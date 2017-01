Cameron Diaz nu şi-a dorit niciodată să fie mamă

În timp ce îşi promovează noul film, ”Sex Tape”, actriţa Cameron Diaz s-a destăinuit pentru publicaţia ”Esquire”, pentru care a pozat într-un pictorial cât se poate de fierbinte. Spre deosebire de vedetele care au dovedit instincte materne, Cameron Diaz afirmă că nu a simţit niciodată nevoia de a deveni mamă. ”Când ai copii, ai prea multe bătăi de cap. Eu nu am vrut să am responsabilitatea altor vieţi în afară de a mea. Această decizie mi-a simplificat mult viaţa. Dacă ai un copil, trebuie să te ocupi de el tot timpul, în fiecare zi, până ajunge la 18 ani”, a susţinut vedeta de 41 de ani, pe care nu îi arată deloc. Celebra actriţă a mărturisit, curajoasă, că niciodată nu a simţit nevoia pe care multe femei o simt de a avea un copil. ”Dacă nu ai copii, viaţa este mai uşoară, dar asta nu înseamnă că este o decizie uşor de luat. Îmi place să fiu protectoare, dar nu am fost niciodată atrasă de gândul de a deveni mamă. Viaţa mea este mai uşoară decât a femeilor care au copii. Aşa stau lucrurile pentru mine. În prezent, îmi merge bine. Am făcut multe în viaţă şi am învăţat să nu-mi mai pese”, s-a destăinuit actriţa.

Cameron Diaz a vorbit şi despre faptul că a depăşit vârsta de 40 de ani şi că a învăţat să accepte cine este. ”Mă simt bine la 41 de ani. Îmi place. Foarte multe lucruri urâte nu mă mai afectează. În special, am scăpat de frică. Este cea mai frumoasă vârstă. Este momentul în care o femeie ştie deja cum merg lucrurile şi nu mai pune totul la suflet. Pur şi simplu încetezi să te mai temi. Nu-ţi mai pasă de ce cred bărbaţii despre tine”, a explicat vedeta, care întotdeauna s-a remarcat printr-o atitudine lejeră faţă de viaţă şi responsabilităţi. Poate că acesta este secretul faptului că trecerea timpului nu pare deloc să o afecteze fizic!