Cameron Diaz pune dragostea pe primul loc

Actriţa americană Cameron Diaz este o romantică incorigibilă, care se ghidează în viaţă după împlinirea sentimentală. Ea spune că are foarte multe de oferit persoanei iubite. ”Când am trecut printr-o despărţire dureroasă, acum ceva vreme, i-am spus unui prieten: Uau, asta chiar a durut. Şi el mi-a răspuns: Asta arată care este capacitatea ta de a iubi. După asta, suferinţa mi s-a părut diferită. Mai degrabă aş avea inima frântă de mii de ori decât să nu fi iubit deloc. Am atât de multă dragoste de oferit. Nu sunt goală, ci plină de iubire”, a declarat actriţa, care până acum nu a făcut pasul cel mare către altar. Însă Cameron Diaz se pregăteşte intens pentru cea de-a treia nuntă a celei mai bune prietene ale sale, Drew Barrymore. Cele două se cunosc din adolescenţă, sunt cele mai bune prietene şi surori de suflet. Aşa că nu e de mirare că prima a aflat un secret personal al celei de-a doua, chiar înaintea ei. Iubitul lui Drew Barrymore, Wil Kopelman, s-a sfătuit cu Cameron Diaz, înainte de a-i cere mâna, pentru a-i face o surpriză alesei sale.