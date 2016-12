Cameron Diaz va juca alături de Colin Firth

Actriţa americană Cameron Diaz va juca alături de britanicul Colin Firth în drama ”Gambit”, ce va fi regizată de fraţii Joel şi Ethan Coen. Acest proiect reprezintă un remake al filmului britanic omonim din 1966, în care rolurile principale au fost interpretate de Michael Caine şi Shirley MacLaine. Filmările vor debuta la Londra, în luna mai. Filmul spune povestea unui curator de artă din Londra, interpretat de Colin Firth, care intenţionează să îl convingă pe un colecţionar bogat, prin intermediul unui plan ingenios, să cumpere un tablou fals de Monet. Pentru a-şi duce planul la bun sfârşit, el apelează la serviciile unei americance, specializată în mânuirea lasoului în timpul show-urilor de rodeo din Texas, pe care o angajează să joace rolul unei colecţionare de artă, al cărei presupus bunic ar fi descoperit pictura, la sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Cameron Diaz, în vârstă de 38 de ani, este o obişnuită a comediilor romantice, ea jucând în filme cu succes la public, precum ”Mary cea cu vino-ncoa\' / Something About Mary” (1998), dar şi în drama ”Vanilla Sky - Deschide ochii” (2001) şi în franciza ”Îngerii lui Charlie”. Cameron Diaz a putut fi văzută recent pe afişele filmelor ”Viaţă pentru sora mea”, ”Cutia” şi în comedia ”Knight and Day”, în care joacă alături de Tom Cruise. Cameron Diaz a terminat de curând filmările pentru comedia ”Bad Teacher”, în care joacă alături de fostul ei iubit, cântăreţul Justin Timberlake.

Colin Firth, în vârstă de 50 de ani, pare să fie unul dintre marii favoriţi în cursa pentru obţinerea Oscarului la categoria cel mai bun actor în rol principal, graţie interpretării sale din drama ”The King\'s Speech”, în care joacă rolul regelui George al VI-lea al Marii Britanii. Colin Firth este un actor britanic de film, teatru şi televiziune, devenit celebru în 1995, graţie rolului din adaptarea pentru televiziune a romanului ”Mândrie şi prejudecată”. Colin Firth şi-a câştigat reputaţia unui star internaţional după ce a jucat într-o serie de producţii cinematografice cu mare succes de casă, precum seria ”Jurnalul lui Bridget Jones”, în care a jucat alături de Renee Zellweger şi Hugh Grant, musicalul ”Mamma Mia!”, ”Fata cu cercel de perlă”, ”Pur şi simplu dragoste” şi ”Pacientul englez”.