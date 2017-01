Cameron Diaz vrea să supravieţuiască în condiţii extreme

Actriţa americană Cameron Diaz îşi doreşte să fie prima femeie din emisiunea de televiziune a celebrului Bear Grylls, cunoscut pentru experienţele sale, care prezintă metode de supravieţuire în condiţii extreme. Printre celebrităţile care au apărut în emisiunea expertului în supravieţuire, intitulată Man vs. Wild, se numără actorii Will Ferrell şi Jake Gyllenhaal. Cameron Diaz s-a gândit să devină prima femeie care va participa la această emisiune după ce l-a întâlnit pe Bear Grylls în emisiunea britanică de televiziune The Graham Norton Show.

Cameron Diaz este o obişnuită a comediilor romantice, jucând în filme cu succes la public, precum “Something About Mary / Mary cea cu vino-ncoa`” în 1998, dar şi în drama “Vanilla Sky / Deschide ochii” în 2001 şi în franciza Charlie`s Angels / Îngerii lui Charlie”. Cameron Diaz a putut fi văzută, recent, şi în comedia “Knight and Day”, în care a jucat alături de Tom Cruise.