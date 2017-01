CAMEX îşi aşteaptă vizitatorii

Astăzi se deschide Expoziţia Naţională de Construcţii şi Instalaţii CAMEX, găzduită, timp de trei zile, de complexele hoteliere Perla, Dacia şi Select din staţiunea Mamaia. CAMEX se află la a şaptea ediţie consecutivă la Constanţa şi are un palmares de 12 ani de expoziţii în toată ţara. Evenimentul din acest an stă sub semnul protecţiei mediului şi reuneşte trei expoziţii specializate din domeniul construcţiilor – IMOBILIS (oferte imobiliare), SEVA (salon de energie verde) şi FINEXPO (soluţii financiare pentru construcţii). Publicul interesat de CAMEX poate vizita expoziţiile şi pavilioanele mobile de astăzi pînă sîmbătă, între orele 10.00 şi 18.00, iar duminică, programul de vizită este cuprins între orele 10.00-14.00. Evenimentul anului în construcţii va fi reluat în alte 13 oraşe din ţară şi va reuni 2.400 de expozanţi, pe o suprafaţă de expunere însumată la nivel de ţară la 60.000 mp, aşteaptînd 170.000 vizitatori.