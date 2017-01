Cămin Cultural - Cinematograf, în Negru Vodă

Până nu demult, Negru Vodă era una dintre puţinele localităţi din judeţul Constanţa care nu aveau un cămin cultural. Singura clădire din Negru Vodă suficient de încăpătoare pentru un astfel de cămin era fostul cinematograf, dar care se afla într-o stare avansată de degradare. Începând de sâmbătă, locuitorii din Negru Vodă se pot mândri cu o clădire unde pot organiza diferite evenimente. Autorităţile locale, împreună cu cele judeţene, au pus la punct un proiect amplu, au demarat lucrările de reabilitare integrală şi au modernizat vechiul cinematograf, transformându-l într-un spaţiu destinat evenimentelor sociale. Atât Primăria, cât şi locuitorii oraşului vor dispune de un spaţiu suficient de mare, dotat la standarde ridicate. Primarul din Negru Vodă, Ion Nicolin, a povestit că vechea clădire era în paragină, iar lucrările de reabilitare s-au derulat pe o perioadă lungă de timp. La rândul său, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a declarat că, înainte de construirea Căminului Cultural din Negru Vodă, cetăţenii organizau nunţi, botezuri sau parastase în comuna Chirnogeni, unde CJC a reuşit să amenajeze două cămine culturale. “Când am venit şi am văzut cum arăta fostul cinematograf, m-am luat cu mâinile de cap. Iniţial, constructorii au fugit şi a trebuit să aducem alţii să se apuce de proiect. A foarte dificil din punct de vedere tehnic. Toată lumea mă îndruma să dărâmăm construcţia, dar nu am fost de acord. Acum am reuşit să facem un cămin pentru a putea organiza un spectacol de calitate, o nuntă, un botez civilizat. Să nu ne fie ruşine că suntem la Negru Vodă, la graniţa României”, a mai spus Constantinescu.