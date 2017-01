Cămin Cultural la Cheia

După aproape trei ani, Primăria Grădina are, în sfârşit, un Cămin Cultural cu acte în regulă, în satul Cheia. Primarul comunei, Gabriela Iacobici, a explicat că lucrările de construire au durat atât de mult din cauză că administraţia locală nu a dispus, la momentul demarării construcţiei, de sumele suficiente pentru construcţia nouă. „Ne-au trebuit trei ani să construim căminul, dar am reuşit, în cele din urmă. Săptămâna trecută am efectuat recepţia Căminului Cultural din Cheia, iar acum se pot organiza evenimente în noua construcţie”, a declarat primarul din Grădina, Gabriela Iacobici. Căminul are dotări specifice unei clădiri cu destinaţie cultură, printre care se numără o scenă şi echipamente pentru organizarea de evenimente pentru locuitorii din comună. „Clădirea este dotată cu gresie, faianţă, termopan, centrală pe lemne şi cocs şi grupuri sanitare interioare aşa cum cer normele europene. Încă nu am organizat evenimente, însă dacă locuitorii comunei ne solicită, le vom pune la dispoziţie clădirea”, a mai declarat primarul. După finalizarea ultimelor lucrări la noua construcţie, valoarea investiţiei a ajuns la 10 miliarde lei vechi, fiind asigurată cu bani de la bugetul local şi de la Consiliul Judeţean Constanţa. Locuitorii din satul Cheia nu aveau un cămin unde să fie organizate serbări care strâng oamenii laolaltă şi, din acest motiv, Primăria s-a gândit că este nevoie de un spaţiu suficient de mare, unde să se poată organiza spectacole, dar şi nunţi, botezuri sau alt gen de evenimente.