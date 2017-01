Cămin pentru vârstnici în Saraiu

16:38:36 / 23 Ianuarie 2015

sa fim seriosi

mai fratilor la crucea este unul gol si mai este an judet voi credeti ca la saraiu va fi ,nu niciodata sa nu uitati ce spun se va face ,pe bani europeni, dar nu va sta nimeni acolo, jumate din bani va intra an poseta doamnei primar iar cealalta jumate an camin , dar ganditiva tinel tine cu bani se cere multe al face sa creada prosti ca face mai fratilor desteptatea nu vedeti ca ne prosteste pe fata numai minciuni gata nu vedeti ca a intrat la primarie sa cumpere pamant, nea prostit cu un parc,si coloana de apa care tot ia a mancat bani pe timpul lui bajan doamna primar mai lasa vrajala neam prins de hotiile tale mai bine sa luati aminte,valea din saraiu este mai bine.