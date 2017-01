Cămin rezistent la cutremur de nouă grade

PROIECT CU BANI DE LA BUGET. Căminul Cultural din Dumbrăveni începe să prindă contur. Primăria a reuşit să finalizeze fundaţia noii clădiri şi urmează construcţia efectivă a noului cămin cultural. „Partea cea mai grea a unei construcţii noi este fundaţia. N-aş fi crezut că vor dura mult lucrările la fundaţie şi va fi nevoie de atâtea acte, însă construcţia va fi temeinică şi va rezista în timp. Tocmai ăsta e şi scopul meu, să avem un cămin care va dăinui odată cu trecerea anilor. De asta, pentru fundaţie, am optat să se coboare în pământ cu lucrări până la 2,5 metri adâncime”, a declarat primarul din Dumbrăveni, Gheorghe Cenuşă.

SUPRAFAŢA TOTALĂ A VIITOAREI CLĂDIRI ESTE 300 DE METRI PĂTRAŢI, DIN CARE 200 SUNT PENTRU SALA DE EVENIMENTE, 50 DE METRI PĂTRAŢI PENTRU PARTEA CU SCENA ŞI ALŢI 50 PENTRU DEPENDINŢE ŞI GRUPURI SANITARE

Edilul spune că este mândru că a reuşit să demareze lucrările pentru ridicarea unui cămin în Dumbrăveni, cu atât mai mult cu cât Primăria nu avea un spaţiu pentru organizarea manifestărilor culturale, iar locuitorii comunei ar fi trebuit să meargă până în satul Furnica pentru a organiza diverse evenimente din viaţă cum sunt nunţi, botezuri sau înmormântări. „Estimez că în toamnă avem gata căminul şi atunci voi putea zice că am reuşit să duc la îndeplinire tot ce mi-am propus atunci când am venit în funtea comunei. Viitorul cămin cultural va fi ridicat pe profil metalic şi este gândit să reziste unui cutremur de până la nouă grade pe scara Richter. Prin natura construcţiei, vom avea cu două sau trei grade în plus faţă de alte cămine culturale. Se ştie că, de cele mai multe ori, în căminele culturale este, de obicei, mai frig”, a adăugat Cenuşă.

CONSTRUCŢIE NOUĂ. Noua construcţie destinată evenimentelor din comună va fi ridicată pe locul unei clădiri lăsate în paragină, pentru care Primăria a trebuit să obţină aviz de demolare. Valoarea totală a proiectului, după organizarea licitaţiei, a fost stabilită la 330.000 de lei, din care 11.000 lei a costat doar proiectul noii clădiri. „Voi reuşi să construiesc un cămin cultural pe bani puţini. Voi demonstra că se poate lucra şi cu economie, pentru că am văzut şi cămine culturale de un milion de lei. Am primit şi de la Consiliul Judeţean Constanţa 50.000 de lei pentru lucrările de la cămin, bani pe care vom vedea unde îi vom repartiza”, a mai spus primarul.