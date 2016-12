Cămine culturale încălzite cu energie verde

Căminele culturale din satele Bărăganu şi Lanurile vor fi încălzite începând din această iarnă cu ajutorul unui sistem modern pe bază de panouri solare. Proiectul întocmit de angajaţii Primăriei Bărăganu este finanţat de Ministerul Mediului prin programul Casa Verde, unul dintre puţinele programe realizabile ale guvernului actual, conform afirmaţiilor primarului Constantin Benţea. Proiectul are o valoare de 700 mii lei, bani care sunt alocaţi în tranşe. 500 de mii de lei reprezintă participarea ministerului, iar restul de 200 mii lei, cofinanţarea din partea administraţiei locale. „Prin acest program am înlocuit centralele pe lemne şi cărbuni pe care le aveam cu cea ecologică cu panouri solare. Am scăpat şi de grija de a angaja un fochist, pentru că angajatul pe care îl aveam am fost nevoiţi să-l disponibilizăm atunci când ni s-a cerut să reducem personalul“, a declarat Benţea.