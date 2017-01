Căminele culturale şi bisericile din Independenţa, încălzite cu instalaţii electrice

Administraţia locală din comuna Independenţa a achiziţionat, în urmă cu două săptămîni, 11 instalaţii electrice pentru mai multe cămine culturale şi biserici din satele comunei. Potrivit afirmaţiilor primarului comunei Independenţa, Cristea Gîscan, cele 11 instalaţii au fost achiziţionate din bugetul local al comunei, pentru ca, pe timpul iernii, să nu mai existe probleme cu încălzirea unităţilor din comună. “Am primit o ofertă convenabilă din partea unei firme şi am profitat de ea“, a declarat Cristea Gîscan. El a mai spus că aceste instalaţii vor încălzi un număr de patru cămine culturale, patru biserici şi două geamii. Din cauza dimensiunilor mari pe care le are căminul cultural din comuna Independenţa, administraţia locală a decis ca aici să funcţioneze două instalaţii tremice - una normală, cu calorifere, şi una montată în pardoseală. “Săptămîna aceasta am făcut probele la instalaţiile montate la căminul cultural şi la biserica din satul Movila Verde şi cred că în maximum cinci săptămîni, finalizăm această lucrare“, a mai spus primarul.