Căminele universitare, pregătite pentru a primi studenţii

Fiecare început de an universitar ridică aceeaşi problemă în rîndul studenţilor din alte localităţi: „Avem locuri în cămin?”. Pentru anul universitar 2009-2010, reprezentanţii Universităţii „Ovidius” Constanţa au pregătite aproximativ 1.600 de locuri de cazare. „Avem pregătite şase cămine: patru tip garsonieră şi două cu grupuri sanitare la comun. Pe 17 septembrie vom stabili cu exactitate care vor fi chiriile pe care studenţii vor trebui să le plătească în cursul acestui an universitar”, a declarat rectorul Universităţii „Ovidius”, prof. univ. dr. Victor Ciupină. Studenţii care au intrat la facultate pe locurile fără taxă şi care vor fi repartizaţi în căminele cu grupuri sanitare comune nu vor trebui să plătească nimic pentru cazare. Locuri destule de cazare se pare că sînt şi la Universitatea Maritimă Constanţa (UMC). Potrivit secretarului ştiinţific al Senatului UMC, conf. univ. dr. Violeta Ciucur, în acest moment universitatea dispune de 504 locuri de cazare în căminele proprii. În plus, a fost închiriat un cămin aparţinînd Şantierului Naval Constanţa. „Căminul respectiv este situat în zona Far şi, momentan, sînt disponibile 386 de locuri. Încă se mai lucrează la amenajarea camerelor. În perioada 28-30 septembrie vom repartiza locurile în cămine şi tot atunci vom şti şi care va fi chiria percepută”, a declarat conf. univ. dr. Violeta Ciucur. De asemenea, UMC a organizat o licitaţie în ceea ce priveşte construirea unui cămin, în zona Baza Nautică, care va fi gata, cel mai probabil, la începutul anului viitor. Aici urmează să fie cazaţi studenţii de la Facultatea de Navigaţie. Nici studenţii şagunişti nu vor avea de ce să îşi facă griji în ceea ce priveşte locurile de cazare. Potrivit rectorului Universităţii „Andrei Şaguna” din Constanţa, prof. univ. dr. Aurel Papari, studenţii au la dispoziţie 600 de locuri pentru acest an universitar, în Hotelul „Andrei Şaguna” din Mamaia. Din experienţa anilor trecuţi, se pare că locurile sînt mai multe decît studenţii interesaţi, motiv pentru care, reprezentanţii Universităţii „Andrei Şaguna” au declarat că vor pune camerele libere la dispoziţia studenţilor din alte universităţi. „Instituţia noastră este reprezentativă la nivel regional, spre deosebire de „Ovidius”, de exemplu, care este reprezentativă la nivel naţional. Din acest motiv, majoritatea studenţilor noştrii sînt din judeţul Constanţa şi nu au neapărat nevoie de cazare. Prin urmare, putem încheia parteneriate cu celelalte facultăţi din Constanţa care au nevoie de locuri de cazare”, a precizat prof. univ. dr. Aurel Papari.