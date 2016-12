Cămin-„fantomă” pentru vârstnici!

Incredibil, dar cât se poate de adevărat! În localitatea constănţeană Tuzla funcţionează de aproape 12 luni, la adresa str. Răsăritului, nr. 28, un cămin pentru bătrâni, aparţinând SC MARIE ELAINE SRL, fără ca unitatea să aibă autorizaţie. Administratorul azilului, Maria Marinescu, ar fi spus inspectorilor de control că n-a ştiut că, pentru a-şi desfăşura activitatea, o asemenea unitate are neapărată nevoie de autorizaţie sanitară de funcţionare, potrivit directorului executiv al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina. „Am primit sesizarea din partea primarului comunei, Micu Constantin. Imediat am trimis la faţa locului o echipă de inspectori care să verifice ce se întâmplă, de fapt, în acel imobil”, a declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu. Într-adevăr, unitatea nu deţinea autorizaţie sanitară de funcţionare, motiv pentru care administratorul a fost sancţionat, potrivit legii, cu 5.000 de lei. Mai mult decât atât, conducerea DSPJ a decis sistarea activităţii, întrucât unitatea nu îndeplineşte condiţiile impuse. „Nu avea un bloc alimentar, deşi am înţeles că oamenilor li se servesc alimente, băile nu sunt corespunzătoare”, a adăugat dr. Dina. În cămin sunt cazaţi 19 bătrâni, cu diferite afecţiuni, şi s-ar părea că ei sunt în grija unor persoane nespecializate. „Trebuie să verificăm ce contracte au încheiate, cu ce doctori”, a spus dr. Dina. Primarul localităţii, Micu Constantin, a declarat că un reprezentant al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă i-a spus că sunt solicitaţi să transporte bătrâni din cămin către diferite unităţi sanitare. Totodată, sunt voci care susţin că în unitate ar fi murit, în condiţii suspecte, trei bătrâni. Localnicii se feresc să comenteze prea mult, însă câţiva ne-au spus că nu de puţine ori văd ambulanţe care tot vin la azil şi iau bătrâni. Unii l-au catalogat drept cămin-„fantomă”, întrucât gardul, extrem de înalt, nu permite să se vadă ce se întâmplă în spatele său, iar totul este învăluit în mister. La cămin, niciun bătrân nu este din localitate. Am încercat să luăm legătura cu Maria Marinescu, pentru a da explicaţii privind situaţia azilului. La întrebarea referitoare la neregulile găsite de inspectorii DSPJ, aceasta a închis telefonul reporterilor, fără drept de apel. Maria Marinescu înregistrează datorii la bugetul statului de peste un miliard de lei, potrivit edilului localităţii. Până la clarificarea situaţiei, familiile trebuie să vină să-şi ia bătrânii acasă. Administratorul s-a deplasat, ieri, la sediul DSPJ, pentru a depune documentaţia necesară obţinerii autorizaţiei de funcţionare.