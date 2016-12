Căminul cultural din Ovidiu, centru de dezvoltare a simțului artistic

Noua clădire cu care se mândresc locuitorii din orașul Ovidiu este Centrul Cultural „Elena Roizen”, proaspăt refăcut din fonduri guvernamentale, care va fi inaugurat miercuri. Primarul din Ovidiu, George Scupra, spune că cetățenii orașului vor avea parte de o bibliotecă mai mare și de o sală de spectacole modernă. „Această clădire nu era foarte veche, dar nu era adaptată cerințelor actuale. Din acest motiv, în urmă cu câțiva ani, am dat-o Companiei Naționale de Investiții pentru a o reabilita, în scopul de a le oferi copiilor și tinerilor un loc în care să socializeze, să participe la programe culturale și să organizeze festivități. Clădirea a fost refăcută din temelii. Am pornit de la fundație, am refăcut structura de rezistență, am schimbat acoperișul, am recompartimentat clădirea și am extins biblioteca ce funcționa în centru”, a spus Scupra. Cu ocazia inaugurării noului Centru Cultural, vor fi sărbătorite 10 cupluri din oraș, care au aniversat anul acesta 50 ani de căsătorie. Totodată, Primăria a pregătit locuitorilor și un spectacol gratuit la care sunt invitați actorii Alexandru Arșinel, Stela Popescu și Vasile Muraru.