Căminul Cultural intră în reabilitare

Primăria comunei Independenţa pregăteşte documentaţia necesară pentru reabilitarea clădirii Căminului Cultural. „Este o clădire veche, care are nevoie de îmbunătăţiri. Am discutat cu preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, care ne-a promis că ne va ajuta în ceea ce priveşte fondurile necesare pentru reabilitare”, a declarat primarul comunei Independenţa, Cristea Gâscan. El a precizat că odată cu reabilitarea clădirii doreşte să înfiinţeze un nou corp de grădiniţă. „La nivelul localităţii Independenţa am finalizat lucrările de reabilitare a şcolii, pe care am inaugurat-o odată cu începerea noului an şcolar. Trebuie însă să amenajăm şi un nou corp de grădiniţă, pe care ne-am gândit să îl construim lângă Căminul Cultural. Noi sperăm ca CJC să ne ajute din punct de vedere financiar, pentru a putea finaliza cât mai repede lucrările. Reabilitarea şcolii a durat trei ani pentru că am făcut-o doar cu fonduri de la bugetul local. Nu dorim să lungim atât de mult ridicarea noii grădiniţe. După finalizarea lucrărilor de reabilitare a Căminului Cultural vom amenaja şi parcul din zonă, loc unde dorim să creăm un mediu cât mai propice pentru copiii din comună”, a spus Gâscan. El a precizat că, în perioada următoare, va începe şi reabilitarea şi pregătirea canalelor de ape pluviale.