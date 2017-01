Căminul pentru Vârstnici, în haine noi

PROIECT EUROPEAN. Cei 250 de vârstnici găzduiţi de Căminul pentru Persoane Vârstnice din Constanţa au un nou motiv de bucurie: Primăria a finalizat şi cea de-a doua etapă a amplei investiţii pe bani europeni de reabilitare şi modernizare a clădirii destinate persoanelor de vârsta a treia. Cel de-al doilea proiect iniţiat de Primăria Constanţa a inclus lucrări la cantină şi la spălătorie, precum înlocuirea instalaţiilor electrice, refacerea finisajelor, înlocuirea instalaţiilor sanitare, înlocuirea instalaţiilor de ventilaţie, dotarea cu utilaje necesare pentru prelucrarea produselor alimentare, prepararea hranei şi pentru sala de spălătorie. În plus, s-au înlocuit şi instalaţiile de încălzire atât pentru cantină, cât şi pentru corpul de cazare. „Avem dotări moderne la cantină şi la spălătorie, inclusiv uscătoare de rufe la spălătorie. Avem parchet nou în camere şi instalaţii de avertizare pentru fum, cât şi pentru interpelare medici şi camera de gardă, montate la fiecare pat”, a declarat managerul de proiect, Ani Merlă. Ea a susţinut că urmează o a treia parte cu lucrări de investiţii, ce ajung la aprox. 1,5 milioane de euro, care includ construirea unui nou corp de clădire, cu parter şi două etaje, unde se va muta tot ce înseamnă partea administrativă, plus încă 14 camere de cazare. În plus, va fi amenajată curtea interioară şi se va reface în totalitate şi gardul care împrejmuieşte clădirea, iar de acum încolo, intrarea în curtea căminului se va face prin strada Maior Şofran, pentru a separa vizitatorii şi partea administrativă de bătrâni. Cele două proiecte aplicate până acum pentru reabilitarea Căminului pentru Persoane Vârstnice au fost premiate de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului şi de Uniunea Europeană pentru transparenţa cu care au fost elaborate, reprezentând un model pentru restul autorităţilor locale.

ÎNTÂLNIRE CU VÂRSTNICII. Vârstnicii au avut parte şi de vizita primarului Constanţei, Radu Mazăre, devenit un oaspete permanent al Căminului pentru Persoane Vârstnice, la fiecare proiect demarat şi finalizat. Ca de fiecare dată, pensionarii l-au primit pe primar cu braţele deschise şi i-au împărtăşit din problemele de sănătate cu care se confruntă. „Acum e foarte frumos aici, vă mulţumim din suflet. Ne-aţi ajutat mult. Dumneavoastră aveţi milă de bătrâni, alţii n-au milă! Dumnezeu să le dea precum au sufletul, iar de dumneavoastră să aibă grijă pentru că sunteţi bun la inimă”, i-a spus primarului Vica Paraschivescu, în vârstă de 90 de ani. La rândul său, Mazăre i-a urat să ajungă la venerabila vârstă de 100 de ani.

BISERICĂ DIN DONAŢII. În grădina Căminului pentru Persoane Vârstnice se construieşte o biserică, cu bani de la bătrânii găzduiţi şi din donaţii externe, însă lucrările nu au fost terminate încă. Preotul care are grijă de biserică a profitat de prezenţa primarului Constanţei pentru a-i solicita bani să finalizeze lăcaşul. „Chiar dacă avem bani puţini, îi voi ajuta să termine biserica pentru că, odată cu vârsta, cu bolile, te apropii mai mult de Dumnezeu. Cred că o biserică într-un cămin de pensionari este, într-adevăr, utilă”, a spus Mazăre. Iniţiativa de a ridica biserica ce poartă hramul Sfântului Pantelimon, ocrotitorul bolnavilor, a aparţinut unui vârstnic din Cămin, care a decedat ulterior, iar proiectul bisericii a fost iniţiat de deputatul PSD Antonella Marinescu.

Angajaţii Căminului intră în grevă

Chiar şi cu un cămin modern, cei 250 de bătrâni găzduiţi riscă să nu mai aibă parte de îngrijirea de care au nevoie pentru că angajaţii vor să intre, de luni, în grevă. „De multe ori, angajatele au zis că nu mai vin la lucru, dar veneau să aibă grijă de bolnavi de dragul meu. De luni întregi, ele mi-au transmis că nu mai pot trăi cu cele câteva sute de lei pe care le iau. De luni dimineaţă nu mai intră nimeni la lucru. Poate să mă lege cine m-o lega”, a afirmat directorul Căminului pentru Persoane Vârstnice, Doruţa Giuglea. Ea a spus că cei 40 de angajaţi care au salariul de 400 de lei, printre aceştia numărându-se infirmiere şi îngrijitoare, se află într-o situaţie disperată. Primarul Constanţei le-a explicat angajaţilor că banii pentru salariile întregi ale angajaţilor Căminului sunt în buget, dar nu-i poate utiliza pentru că Guvernul nu-i dă voie să facă acest lucru. El le-a reamintit oamenilor că, în decembrie, după decizia instanţei privind sporurile salariale, Primăria le-a returnat sumele care li se cuveneau. Pe de altă parte, Mazăre e de acord ca oamenii să-şi ceară drepturile şi se teme că, în ciuda faptului că vârstnicii vor avea un cămin modern, nu va mai fi nimeni care să aibă grijă de ei pentru că nimeni nu mai vrea să lucreze.