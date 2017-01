Camion plin cu fier vechi, rãsturnat în mijlocul şoselei

Traficul rutier pe DN22 C între localitãţile constãnţene Poarta Albã şi Castelu a fost, marţi noaptea, blocat timp de mai bine de patru ore, dupã ce un camion de mare tonaj plin cu deşeuri feroase s-a rãsturnat în mijlocul şoselei blocînd circulaţia. Potrivit poliţiştilor, totul s-a petrecut cu puţin timp înainte de miezul nopţii, cînd douã din pneurile vehiculului au explodat, cel mai probabil din cauza uzurii. ªoferul a pierdut controlul direcţiei şi, dupã un “dans” de cîteva zeci de metri, vehiculul s-a rupt practic în douã, remorca rãsturnîndu-se pe şosea, în timp ce capul tractor a aterizat în şanţul de pe marginea drumului, izbindu-se violent de un copac. Deşi impactul a fost unul extrem de violent, conducãtorul auto a scãpat ca prin minune doar cu cîteva zgîrieturi şi cu o sperieturã zdravãnã. Zeci de tone de fier vechi s-au împrãştiat pe şosea blocînd traficul. La faţa locului a sosit un echipaj al Poliţiei Rurale Castelu, oamenii legii luînd primele mãsuri pentru a fluidiza circulaţia. S-a încercat scoaterea de pe drum a remorcii rãsturnate cu ajutorul unui TIR, dar încercarea s-a soldat cu un eşec. A fost cerut ajutorul unei macarale de la o firmã din Basarabi, care a venit dupã trei ore, reuşind în cele din urmã sã deblocheze şoseaua. Un aspect inedit al incidentului este faptul cã acesta s-a petrecut exact în locul unde, în urmã cu mai bine de un an, a avut loc un accident mortal. O cruce ridicatã în memoria victimei, chiar pe locul tragediei, trona la mai puţin de un metru de cabina de camionului, înfiptã în copac. Meritã menţionat şi un alt aspect şi anume cã o parte din şoferii constãnţeni aflaţi pe DN 22 C s-au dovedit a fi nedisciplinaţi. În ciuda sfaturilor primite de la oamenii legii de a ocoli locul impactului, alegînd un drum judeţean, aceşti şoferi au încercat sã forţeze accesul pe şoseaua blocatã. Încãpãţînarea le-a adus însã doar necazuri, pentru cã doi dintre insistenţi au reuşit sã treacã de obstacole, dupã ce şi-au zgîriat autoturismele şi chiar au fost la un pas de a se rãsturna în şanţul de pe marginea drumului.