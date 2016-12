Campania de informare anti-HPV, din bani privaţi

Derularea campaniei privind vaccinarea împotriva cancerului de col uterin, lansată în 14 iunie, este susţinută din banii companiilor de medicamente, nu din banii publici, potrivit unei informări de presă transmise de Ministerul Sănătăţii (MS). Reprezentanţii MS au făcut anunţul în replică la o informaţie apărută pe site-ul ziare.com, potrivit căreia Fundaţia “Renaşterea” a primit fonduri din partea MS şi misiunea de a se ocupa de campania de informare privind vaccinarea împotriva cancerului de col uterin. “Atragem atenţia că astfel de materiale, lipsite de profesionalism, complet nefundamentate şi nedocumentate, aduc grave prejudicii de credibilitate sistemului de sănătate şi MS. Astfel de ştiri se pot transforma într-un atentat la sănătatea românilor”, potrivit MS, care atenţionează că sănătatea nu trebuie amestecată cu interesele politice şi menţonează că “manipulările iresponsabile” de acest fel pot anula dreptul cetăţenilor României de a lua o decizie corectă în ceea ce priveşte sănătatea copiilor lor. “Din respect pentru public, care are dreptul la o informare corectă, şi avînd în vedere importanţa programului de vaccinare, facem, încă o dată, precizări privind Campania de informare anti-HPV (Human Papilloma Virus). MS nu cheltuie bani publici pentru derularea campaniei, care a fost lansată în 14 iunie, privind vaccinarea împotriva cancerului de col uterin”, a adăugat MS. Instituţia arată că nu are relaţii contractuale cu Fundaţia “Renaşterea” sau cu alte organizaţii în ceea ce priveşte Campania de informare anti-HPV. Campania de informare lansată de MS este derulată exclusiv cu fonduri de la firmele producătoare ale vaccinurilor anti-HPV. Cele două societăţi producătoare ale vaccinului au contractat o firmă de publicitate care derulează campania de informare, sub coordonarea metodologică a unui Comitet de coordonare numit prin Ordin de ministru. Fundaţia “Renaşterea” face parte din acest comitet, alături de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei, OMS, UNICEF, UNOPA, jurnalişti, medici şi profesori de specialitate, precum şi reprezentanţi ai Patriarhiei Române. “Facem apel la mai multă responsabilitate în ceea ce priveşte informaţiile care se difuzeaza despre sistemul de sănătate şi despre profesionalismul cadrelor medicale. Toate aceste manipulări, probabil de natură politică, pot anula toate eforturile noastre de a repune pe picioare acest sistem”, a precizat MS.