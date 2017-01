Campania de prevenţie a cancerului de col uterin a ajuns la Cumpăna

Cele mai frecvente boli care afectează femeile sînt cancerul de col uterin şi cel mamar. De la începutul anului şi pînă acum, au fost diagnosticate ca bolnave de acest tip de cancer sute de femei numai în judeţul nostru. Pentru a preveni creşterea numărului de paciente, Asociaţia Oncologic-Rom a demarat săptămîna aceasta o campanie de prevenţie a cancerului de col uterin şi a celui mamar. Astfel, membrele asociaţiei au mers la Fabrica de Panificaţie Dobrogea SA şi la deţinutele de la Penitenciarul Poarta-Albă, unde au stat de vorbă şi

le-au explicat femeilor care sînt testele pe care le pot efectua ca să afle dacă au sau nu cancer. Ieri, campania a continuat în localitatea Cumpăna, unde au asistat la discuţia cu membrii Oncologic-Rom peste 20 de femei cu diferite ocupaţii. Nu a contat dacă erau profesoare, femei de serviciu, funcţionari publici sau casnice, deoarece participantele la întîlnire au lăsat la o parte inhibiţiile şi şi-au împărtăşit experienţele medicale. „Din păcate, ştiu ce este cancerul mamar. Am fost operată în urmă cu trei ani pentru că aveam un chist. Nu am ajuns la cancer, dar mi s-a explicat despre ce este vorba, ca să nu cumva să fiu luată prin surprindere de un posibil astfel de diagnostic”, a spus Mariana Vasiliu, una dintre femeile care au participat la conferinţă. Majoritatea celor prezente la întîlnire ştiau ce este o mamografie şi un test Papanicolau, analize necesare în depistarea cancerului mamar şi a celui de col uterin. „Este foarte bine că ştiţi acest lucru, însă ar trebui să mergeţi la medic nu doar cînd vă simţiţi rău, ci şi pentru a face un control medical cel puţin o dată pe an. Mamografia se face după vîrsta de 40 de ani, dar pînă la acea vîrstă trebuie făcute ecografii, iar testul Papanicolau trebuie efectuat după ce vă începeţi viaţa sexuală. Nu vreau să ştiţi vreodată cum este Clinica de Oncologie din Spitalul Judeţean şi nici altă clinică medicală, de aceea vă rog să vă faceţi analizele la timp şi să aveţi grijă de sănătatea voastră”, a spus preşedintele Asociaţiei Oncologic-Rom, Corina Alexandru.