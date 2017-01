Campania de reducere a numărului fumătorilor se duce fără medicamente antifumat

În 2002 a intrat în vigoare Legea 349, cunoscută sub numele de Legea Fumatului. Această lege interzice fumatul în spaţiile închise, vînzarea produselor din tutun minorilor şi promovarea produselor din tutun. Deşi actul normativ a fost implementat, autorităţile spun că nu este respectat în totalitate. De aceea, ieri, la Constanţa, a fost demarată o campanie de combatere a efectelor consumului de tutun, condusă de Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate. Campania se desfăşoară în municipiul Bucureşti, judeţele Braşov, Iaşi, Oradea, Timişoara şi Constanţa. „Milităm pentru dreptul fiecărui om la o viaţă sănătoasă, într-un mediu sănătos, fără fum de ţigară. Organizaţia Mondială a Sănătăţii consideră tabacismul principala cauză evitabilă de deces. Este adevărat că fumatul ucide la fiecare cîteva secunde o persoană. Campania vizează grupurile ţintă, populaţia cu vîrste cuprinse între 16 şi 60 de ani”, a declarat Diana Iancu, reprezentant al Centrului pentru Politici şi Servicii de Sănătate. Organizatorii campaniei susţin că un pas important ar fi respectarea legislaţiei în privinţa fumatului în spaţiile publice, lege care în judeţul Constanţa nu este respectată. „Au fost verificate 127 de instituţii din Constanţa şi în mai mult de jumătate dintre acestea, spaţiile pentru fumători şi nefumători fie nu existau, fie erau prost delimitate. Nu de puţine ori am constatat că locurile pentru fumători sînt, de fapt, o masă pe care există o plăcuţă pe care scrie ”nefumători”. Ar trebui să existe spaţii delimitate pentru fumători, nu pentru nefumători”, a continuat Iancu. Pentru a vedea care este opinia populaţiei despre fumat şi renunţarea la acest viciu au fost realizate două studii, unul cantitativ şi celălalt calitativ, pe un eşantion de 2.400 de respondenţi. „În 2007, constatăm o scădere a numărului de persoane care au încercat fumatul în comparaţie cu anul 2003, cînd 68,1% din repondenţi au fumat măcar o dată. Acest lucru înseamnă că trei din cinci persoane au încercat să fumeze. Cei mai mulţi fumători se află în categoria de vîrstă 15-24 de ani. Am constatat că vîrsta celor care se apucă de fumat a scăzut, de aceea, credem că este nevoie de o presiune mult mai mare, de o educaţie care să înceapă la vîrste cît mai mici şi în acest fel să prevenim fumatul”, a declarat dr. Loti Popescu, master european.

Legea antifumat nu este respectată

Specialiştii spun că fiecare persoană are nevoie de o motivaţie pentru a renunţa la fumat. Unii dintre fumători renunţă la fumat deoarece preţul tutunului este mare, alţii pentru că s-au îmbolnăvit. 58% din fumători spun că vor să se lase de fumat, însă foarte mulţi dintre ei au eşuat şi au continuat să fumeze. Organizatorii campaniei susţin că este foarte important ca fumătorii să înţeleagă faptul că fumul de la ţigările lor dăunează sănătăţii celor din jur. Studiul a relevat faptul că 83% din cei chestionaţi ştiu că nu au voie să fumeze în spaţii publice, însă ignoră legea. Majoritatea celor prezenţi la lansarea campaniei antifumat susţin că legea fumatului este mult prea flexibilă. „Ar trebui ca fumatul să fie interzis cu desăvîrşire în toate spaţiile publice închise. Nu ar trebui să existe aceste spaţii pentru fumat, deoarece foarte mulţi proprietari de baruri şi restaurante au înţeles că trebuie amenajate spaţii pentru nefumători, nu pentru fumători”, a declarat Cristina Rusu, inspector OPC. Specialiştii spun că trebuie găsite modalităţi de ajutorare a celor care sînt decişi să renunţe la fumat. „În Constanţa există un centru pentru cei care doresc cu adevărat să renunţe la fumat. Centrul este, de fapt, în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie de la Palazu Mare. Pe lîngă tratament, fumătorii beneficiază şi de consiliere psihologică. Din păcate, nu am primit tratamentele pentru fumători. Mi s-a spus de la Ministerul Sănătăţii că este vorba de o problemă de ordin administrativ şi că această medicaţie va ajunge şi la Constanţa în cel mai scurt timp. Mi se promite acest lucru de mai bine de două săptămîni şi mă văd nevoită să le spun fumătorilor că nu îi pot ajuta deoarece nu am medicamente”, a declarat dr. Eniko Vera Pall, medic pneumoftiziolog. Tratamentul pentru cei care sînt hotărîţi că vor să renunţe la fumat, chiar dacă ştiu că vor intra în sevraj, va fi gratuit, medicul oferindu-le o cutie de medicamente. Specialiştii spun, însă, că indiferent care ar fi medicaţia primită, fără voinţă niciun fumător nu va renunţa la nicotină.