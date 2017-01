Campania de vaccinare a elevilor, devansată

Ministerul Sănătăţii încearcă să devanseze campania de vaccinare a elevilor, prevăzută pentru începutul lunii ianuarie 2010, dacă va reuşi să obţină vaccinul din străinătate. Vaccinul produs de Institutul “Cantacuzino” este făcut, fiind vorba de peste un milion de doze, dar nu poate fi folosit, pentru că testele se vor definitiva abia la sfârşitul lunii noiembrie. “Dacă pun pe piaţă un vaccin care nu are aprobare şi se întâmplă ceva, pot să mă sinucid”, spunea prof. dr. Streinu Cercel. MS a anunţat, joi, că are nevoie să achiziţioneze în regim de urgenţă, de pe piaţa internaţională, un milion de doze de vaccin pandemic, luându-se decizia de a iniţia o hotărâre de Guvern prin care să fie alocaţi banii necesari. „În momentul de faţă, MS trebuie să ia măsuri suplimentare, în special în focarele existente, pentru a preveni răspândirea virusului. Vorbim, în aceste zile, despre un virus cu transmitere locală, destul de agresiv şi care se poate răspândi cu repeziciune dacă nu acţionăm adecvat”, a declarat prof. dr. Adrian Streinu Cercel. MS a trimis cereri pentru dozele de vaccin contra virusului A/H1N1 de care are nevoie urgentă către Novartis, Baxter, Pasteur şi GlaxoSmithKline, urmând ca acestea să răspundă pozitiv sau negativ în următoarele 24, 48 de ore.