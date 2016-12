Campania de vaccinare anti-HPV, cu viteza… melcului

Campania de vaccinare împotriva Papilloma virusului uman (HPV), responsabil de apariţia cancerului de col uterin, a elevelor din clasele a VI-a şi a VII-a pare să nu aibă succes nici de această dată. În ciuda tuturor informaţiilor ce au tot fost făcute, atât la nivel naţional, cât şi la nivel local, părinţii au refuzat şi continuă să refuze să-şi vaccineze fetiţele, din diferite motive. Un sondaj al specialiştilor Ministerului Sănătăţii (MS), arăta, nu de mult, că doar 52% din părinţi sunt de acord să-şi vaccineze copilele împotriva cancerului de col uterin. Părinţii spun fie că vaccinul nu a fost testat aşa cum ar fi trebuit, fie că nu are niciun fel de eficienţă. Mulţi au spus că vaccinul chiar nu-şi are rostul şi că totul este ca fetiţele să meargă periodic la consult atunci când îşi vor începe viaţa sexuală. Un comunicat al Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, arată că în judeţul nostru ar trebui să fie vaccinate 7.300 de fetiţe din clasele a VI-a şi a VII-a.

ÎN JUDEŢUL CONSTANŢA, CAMPANIA DE VACCINARE ANTI-HPV, ÎMPOTRIVA CANCERULUI DE COL UTERIN ESTE ÎN DESFĂŞURARE

Potrivit directorului adjunct al DSPJ, dr. Mihaela Dinisov, în săptămâna 09-12.12.2009 au fost vaccinate 22 de eleve din clasa a VI-a şi 27 de eleve din clasa a VII-a. Până în prezent au fost vaccinate 193 de eleve, din care: 92 eleve, clasa a VI-a şi 101 eleve, clasa a VII-a. “Numărul de eleve vaccinate este mic, într-adevăr, însă sperăm ca, până la urmă, campania să se deruleze fără probleme, iar părinţii să înţeleagă importanţa vaccinării”, a declarat directorul executiv interimar al DSPJ, dr. Constantin Dina. În mod normal, în prima etapă a campaniei, respectiv 23-30 noiembrie, ar fi trebuit să fie administrată prima doză de vaccin, iar următoarele două anul viitor, în ianuarie şi mai. Potrivit reprezentanţilor MS, în campania de vaccinare sunt implicaţi şi medicii şcolari. Părinţii vor fi anunţaţi din vreme cu privire la ziua când le va fi vaccinat copilul, astfel încât să-şi poată exprima acordul sau dezacordul cu privire la acest lucru. Cele două vaccinuri disponibile sunt Gardasil (Merck) şi Cervarix (GSK). Cadrele medicale vor monitoriza starea fetiţelor timp de o jumătate de oră după vaccinare.