Campania DNA anti - Constanţa continuă

Senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre s-a prezentat, ieri, la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în dosarul senatorului Cătălin Voicu. El a declarat la ieşirea din sediul DNA că a fost pus sub învinuire pentru trafic de influenţă, fără a i se prezenta niciun moment dosarul care pare să se bazeze pe afirmaţiile dintr-o discuţie pe care Alexandru Mazăre ar fi avut-o cu senatorul Voicu. “Sunt acuzat că am cumpărat influenţă într-un dosar în care fratele meu, primarul Constanţei, Radu Mazăre, l-a reclamat pe procurorul DNA care l-a anchetat. Potrivit celor de la DNA, aş fi cumpărat influenţă prin senatorul Cătălin Voicu, oferind în schimb sprijin politic. Această acuzaţie se bazează pe o discuţie pe care am avut-o cu senatorul Voicu în luna octombrie sau noiembrie anul trecut. Din câte îmi aduc aminte, a fost o discuţie de două ore, pe diverse ipoteze, o discuţie între doi politicieni de opoziţie”, a declarat Alexandru Mazăre. El a precizat că nu are cunoştinţă despre acest dosar şi nici despre cum a fost interceptată discuţia pe care a avut-o cu senatorul Voicu, având în vedere că nu a fost o discuţie telefonică, ci una personală, faţă în faţă. “Nu ştiu ce interpretare au dat cei de la DNA, care nu au dorit să îmi prezinte în niciun fel dosarul”, a mai spus senatorul constănţean. El a mai spus că procurorii anticorupţie i-au prezentat doar o frază din discuţia pe care a avut-o cu Cătălin Voicu. “Este o chestiune fără niciun fel de logică. Asta este ţara în care trăim. Din 2005, la Constanţa curg zilnic citaţii de la DNA, ANI ş.a.m.d. Ăsta este ritmul în care trăim şi ne-am învăţat. Astfel de acţiuni fac parte din viaţa noastră de zi cu zi”, a concluzionat Alexandru Mazăre. Procurorii DNA au început urmărirea penală şi pe numele judecătorului Cristian Jipa, în acelaşi dosar în care senatorul Cătălin Voicu este acuzat de trafic de influenţă. Amintim modul heirupist şi exclusiv mediatic în care procurorii au pus în mişcare acţiunea penală faţă de Cătălin Voicu în acest dosar, senatorul fiind ridicat de pe stradă cu mascaţii, deşi nu se opusese şi nici nu fusese citat în prealabil.