Campania electorală din SUA implică cheltuieli record pe reclame TV

Campania electorală pentru alegerile prezidenţiale din SUA implică cheltuieli record pe reclame TV, estimate la 800 de milioane de doalri, ceea ce contribuie la o creştere a încasărilor televiziunilor pentru reclame cu pînă la 6% în 2008.

Chiar şi în era YouTube, televiziunea rămîne cea mai eficientă cale de a ajunge la publicul larg al votanţilor, spun experţii, iar democratul Barack Obama şi republicanul John McCain vor stabili un nou record de cheltuieli pentru reclame TV. Totalul acestor cheltuieli este estimat la 800 de milioane de doalari (506 milioane de euro), de Campaign Media Analysis Group, care montorizează publicitatea politică. Şi în 2004 a fost stabilit un record al cheltuielilor pe reclame pentru televiziune, care s-au rdicat atunci la 500 milioane de dolari (316 milioane de euro). Pentru televiziuni, aceasta înseamnă o creştere a încasărilor pentru difuzarea de reclame, estimată la 2% şi 3% pentru posturile locale şi respectiv naţionale şi a 6% pentru posturile de televiziune prin cablu, potrivit ZenithOptimedia. Compania care deţine reţeaua CBS, precum şi staţii de televiziune locale, a încasat din difuzarea publicităţii politice aproape 30 de milioane de dolari în primul trimestru din 2008. Companii precum NBC, aparţinînd General Electric sau ABC a Walt Disney, radiodifuzori precum Sinclair Broadcast Group, Belo Corp şi Hearst-Argyle Television şi companii media precum Gannett Co Inc şi Meredith Corp se pot aştepta, de asemenea, la o creştere a veniturilor din publicitate în anul electoral.

Obama, care nu a optat pentru sistemul de finanţare din bani publici a campaniei sale, a reuşit să strîngă 286 milioane de dolari numai pînă la sfîrşitul lui mai, ceea ce îi va permite să îşi difuzeze reclamele atît în anumite state, favorabile lui McCain, pentru a-l obliga pe acesta să se apere, cît şi pe plan naţional, în timpul unor evenimente precum Jocurile Olimpice. McCain, care îşi finanţează campania din bani publici, va beneficia doar de 85 de milioane de dolari în ultimele două luni de campanie, fiind nevoit să planifice mai atent difuzarea reclamelor. Însă, staţiile de televiziune locale sînt obligate să aloce acelaşi timp pentru publicitate fiecărui candidat. Totodată, posturile de televiziune sînt obligate să vîndă timp de difuzare candidaţilor la cel mai mic preţ pe unitate