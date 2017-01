Campania electorală din SUA, pe ultima sută de metri

Cu numai trei zile înainte de scrutin, campania electorală americană s-a încins la maximum şi a oscilat între atacuri la persoană şi insulte. Guvernatorul republican al Californiei şi fost actor în filme de acţiune, Arnold Schwarzenegger l-a sfătuit pe Barack Obama să îşi întărească politica şi să mai pună şi pe el însuşi nişte muşchi, în cadrul unui miting de susţinere a lui John McCain în Ohio. Guvernatorul Schwarzenegger a făcut deliciul mai multor mii de persoane venite să-l încurajeze pe candidatul republican la Casa Albă, ridiculizînd programul şi fizicul candidatului democrat. “Vreau să-l invit pe senatorul Obama pentru că trebuie să facă ceva pentru picioarele sale firave. L-aş pune să facă nişte flexiuni”, şi-a început discursul fostul actor de origine austriacă. “Apoi, îl vom pune să facă nişte exerciţii pentru bicepşi, ca să pună muşchi pe mînuţele acelea descărnate. Şi ar putea, de asemenea, să pună puţină carne în jurul ideilor sale”, a adăugat guvernatorul. În opinia sa, “John McCain este construit ca o stîncă. Caracterul şi ideile sale sînt solide”.

Apoi, Departamentul pentru Securitate Internă analizează dacă a fost încălcată politica de confidenţialitate după ce o agenţie de ştiri a anunţat că o mătuşă din Kenya a candidatului democrat la Casa Albă, Barack Obama, ar fi imigrant ilegal în SUA. Zeituni Onyango, de 56 de ani, locuieşte într-o locuinţă socială din Boston şi este soră vitregă cu tatăl vitreg al lui Barack Obama, care a trăit în Kenya şi a murit într-un accident de maşină în 1982. Legea federală privind confidenţialitatea interzice agenţiilor americane pentru migrare să dezvăluie informaţii legate de cetăţeni sau de cei cu rezidenţă permanentă, dar şi referitor la cei cu statut de imigranţi legali sau ilegali. Solicitanţii de azil beneficiază de protecţie suplimentară din cauza riscurilor la adresa securităţii acestora. După ce echipa de campanie a lui Obama a anunţat că va returna cele cîteva donaţii făcute de Zeituni Onyago, doi oficiali au confirmat că aceasta a cerut azil invocînd violenţele din ţara de origine, care i-a fost refuzat în 2004, cînd a primit ordin de deportare. Femeia se află prin umare în mod ilegal pe teritoriul SUA.

Republicanii au încercat în ultimul minut să împiedice ascensiunea lui Barack Obama către Casa Albă, prin recrutarea unui profesor de la Universitatea Oxford care să demonstreze că autobiografia candidatului democrat este scrisă de un fost terorist. Peter Millican, doctor în filozofie la Hertford College, din Oxford, a realizat un program informatic care poate stabili dacă o lucrare este scrisă de acelaşi autor, comparînd cuvinte şi fraze favorite. Acesta a fost contactat în urmă cu o săptămînă, cînd i s-a oferit suma de 10.000 de dolari pentru a stabili similarităţi între lucrarea autobiografică a lui Obama, “Dreams from My Father” şi cea a lui William Ayers, intitulată “Fugitive Days”. William Ayers, care în prezent este profesor în Chicago, este unul dintre fondatorii grupării radicale Weathermen, care a bombardat clădirile guvernamentale din Washington şi New York în anii \'60. Republicanii îl acuză pe Obama că este “prieten” cu acesta. Peter Millican a aruncat o privire preliminară şi a descoperit că acuzaţiile sînt “extrem de neplauzibile”. Înţelegerea a fost ca el să desfăşoare o cercetare detaliată, dar cînd a declarat că rezultatul trebuie făcut public, indiferent dacă acesta va dovedi că William Ayers nu are nicio legătură cu biografia lui Obama, interesul a scăzut.

Singurul politician cu ton împăciuitor a fost în acest sfîrşit de săptămînă a fost preşedintele George W. Bush, care a adresat un apel ca toţi americanii să meargă la vot pentru a-l alege pe succesorul său şi un nou Congres, subliniind importanţa opţiunii lor. Alegătorii americani îl aleg, marţi, pe cel de-al 44-lea preşedinte, un nou Congres şi o parte din guvernatorii statelor americane, într-un moment de profundă preocupare privind situaţia economică a SUA şi de mare incertitudine referitor la războaiele din Irak şi Afganistan.