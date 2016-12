Campania gratuită de vaccinare a populaţiei împotriva gripei va începe după 15 octombrie, urmând ca Ministerul Sănătăţii (MS) să achiziţioneze în acest scop un milion de doze de vaccin, au declarat reprezentanţii instituţiei. „Zilele acestea trebuie să se încheie licitaţia de achiziţie a dozelor de vaccin antigripal şi, ca în fiecare an, se va distribui şi se va face vaccinarea prin cabinetele din spitale, sau la medicii de familie pentru persoanele supuse riscului gripal. Singurul an în care s-a făcut achiziţie direct de la Institutul Cantacuzino a fost anul în care a existat pandemie, a fost o situaţie specială. În fiecare an a participat la licitaţie şi Institutul Cantacuzino, anul acesta nu va mai participa”, potrivit MS.