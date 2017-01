Sectorul construcţiilor a fost, încă o dată, luat la puricat de reprezentanţii Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa, în cadrul unei campanii privind relaţiile şi securitatea la locul de muncă. Pe parcursul celor două zile de controale, efectuate pe 4 şi 5 mai, inspectorii de muncă au verificat 30 de societăţi comerciale în care activau peste 2.600 de salariaţi. Pe lîngă lipsa evaluării riscurilor pentru securitatea şi sănătatea muncitorilor, specialiştii au descoperit instructaje defectuoase, inexistenţa echipamentelor de protecţie şi a planurilor de prevenire a riscurilor profesionale. Inspectorul şef adjunct SSM din cadrul ITM Constanţa, Marian Becheanu, a explicat că numărul tot mai mare al accidentelor de muncă arată că acest sector este, în continuare, unul problematic în economia judeţului. În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost sancţionaţi zece angajatori, valoarea amenzilor aplicate depăşind 80.000 de lei. Totodată, au fost dispuse 73 de măsuri cu termen de remediere. Inspectorii de muncă au concluzionat, încă o dată, că munca "la negru" are la bază atît înţelegerea dintre patron şi salariat, cît şi neîntocmirea formelor legale pentru perioada de probă. Un fapt demonstrat de cele două persoane care lucrau fără documente şi care erau expuse riscurilor de accidentare fără să fi fost instruiţi în prealabil. "Am verificat 22 de agenţi economici şi am aplicat patru sancţiuni contravenţionale în valoare de 4.800 de lei. În unităţile în care au fost descoperite cele două persoane la negru, am constatat că nu se ţinea evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat, nu s-a întocmit fişa postului, fără a mai pune la socoteală că nici legea repausului săptămînal nu era respectată. Printre societăţile amendate se numără Comsud Călăraşi, Europroiect, Black Sea Suppliers şi Dani Instal din Constanţa", a declarat inspectorul şef pe probleme de relaţii de muncă din cadrul ITM Constanţa, Tiberiu Pleşu.