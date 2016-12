Campania „Marea debarasare” revine

Ministerul Mediului şi Pădurilor continuă seria campaniilor naţionale de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), cunoscută sub denumirea de „Marea Debarasare”. „Pentru a o mai bună colectare, în acest an campania se va desfăşura semestrial, pe parcursul a două zile”, au declarat reprezentanţii Ministerului Mediului. Mai exact, la fiecare ediţie, cetăţenii vor avea la dispoziţie două zile (vineri şi sâmbătă) pentru a putea scăpa de DEEE. Prima ediţie din acest an a „Marii debarasări” va avea loc în perioada 26-27 martie. Campania va avea şi o componentă de colectare la nivel rural. Pe parcursul anului 2009, în cadrul ediţiilor „Marii debarasări”, la nivelul judeţului Constanţa s-au colectat 1.440 de tone de DEEE.