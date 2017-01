„Campania militară a României din 1913”, într-un volum de excepţie

În vara acestui an s-au împlinit 100 de ani de la participarea României la cel de-al Doilea Război Balcanic. Momentul nu a trecut nemarcat la Constanţa, fiindu-i dedicată o expoziţie foto-documentară, deschisă la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”, sub auspiciile Serviciului Judeţean al Arhivelor Naţionale (SJAN), în parteneriat cu colecţionari de la Asociaţia Filateliştilor „Tomis”. Vernisajul a fost însoţit de promisiunea realizării unui volum care să pună în valoare bogatul material foto-documentar care există referitor la acest eveniment.

Astfel a apărut, la iniţiativa şefului SJAN Constanţa, dr. Virgil Coman, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Constanţa, volumul bilingv (român-englez) „Campania militară a României din 1913. O istorie în imagini, documente şi mărturii de epocă” / „Romania’s military campaign in 1913. A history in images, documents and epoch testimonial”. Realizat sub forma unui album de colecţie, volumul, coordonat de şeful SJAN Constanţa, dr. Virgil Coman, a văzut lumina tiparului la sfârşitul lunii noiembrie, în condiţii grafice de excepţie, la Editura Etnologică din Bucureşti. Cele aproximativ 200 de fotografii şi cărţi poştale ilustrate care se regăsesc în volum fac parte din colecţiile Serviciului Arhivelor Naţionale Istorice Centrale, Arhivelor Militare Române, Asociaţiei Filateliştilor „Tomis” Constanţa şi din colecţii private.

În afară de dr. Virgil Coman, care semnează „Introducerea” şi capitolul întâi, intitulat „Mărturii documentare privind campania militară a României din 1913”, alţi şase specialişti şi-au adus contribuţia la realizarea tomului: şeful Serviciului Istoric al Armatei, dr. Marian Moşneagu, prof. dr. ing. Vasile Reghintovschi, conf. univ. dr. Stoica Lascu, dr. Constantin Cheramidoglu, Angela Pop şi arhitectul Radu Cornescu. Ei semnează şase capitole distincte: „Marina Militară Română în campania din Bulgaria”, „Participarea aviaţiei române la Campania militară din anul 1913”, „Campania din Bulgaria (1913). Aprecieri şi impresii ale unor participanţi români”, „Acţiunea României în Balcani, în viziunea presei străine”, „România şi al Doilea Război Balcanic (1913). Percepţii americane”, respectiv „Campania militară a României din Balcani (1913), reflectată în cărţi poştale ilustrate ale vremii”. Fiecare dintre aceste capitole, însoţite de note, oferă o imagine de ansamblu asupra conflictului în care România a jucat un rol esenţial: acela de arbitru în Balcani.

„Această lucrare colectivă se adresează atât publicului larg, cât şi specialiştilor, fiind evitată erudiţia exagerată, cât şi simplificarea excesivă, urmărind, pe cât posibil, echilibrul, astfel încât să-i mulţumească deopotrivă pe cunoscători şi pe cei dornici de a se iniţia în istoria conflictului balcanic din ajunul Primului Război Mondial”, subliniază, în „Introducere”, şeful SJAN Constanţa, dr. Virgil Coman.

Traducerea în limba engleză a volumului a fost realizată de dr. Corina Apostoleanu, de la Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”.