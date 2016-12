Campania de împădurire a judeţului Constanţa, demarată încă din 2007 de Consiliul Judeţean Constanţa, a avut în cele din urmă efecte la nivel naţional. Ministerul Mediului va lansa, sâmbătă, campania naţională „Împădurim România!”, ce are ca scop împădurirea mai multor suprafeţe de teren din majoritatea judeţelor, unde vor fi plantaţi în total peste 26 de milioane de puieţi. Ministrul Mediului, Rovana Plumb, va da startul campaniei în comuna Şotânga, din judeţul Dâmboviţa, o zonă extrem de vulnerabilă din cauza celor 100 de hectare de terenuri degradate. Acţiunea „Împădurim România!” se va desfăşura pe tot parcursul lunii noiembrie, proiectul fiind născut dintr-o problemă extrem de presantă a României, dispariţia pădurilor, ca urmare a tăierilor ilegale, aridizărilor şi deşertificărilor. „Pădurile sunt una dintre mândriile României, iar în ultimii ani am fost martorii dispariţiei lor treptate, pradă tăierilor ilegale, adesea cu complicitatea autorităţilor. Prin acest fenomen, nu numai că România a pierdut din puterea plămânului său verde, dar au fost posibile şi catastrofele ce au lovit atâtea comunităţi: seceta, inundaţiile, alunecările de teren sunt şi efecte ale distrugerii zonelor împădurite. Acest guvern are voinţa şi determinarea de a salva pădurile ţării şi de a le reface pe cele pierdute”, a declarat Rovana Plumb.