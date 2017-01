CAMPANIA ŞI COMEMORAREA

Debutul campaniei pentru locale nu l-a convins pe preşedinte, determinîndu-l să scoată din mînecă, aidoma unui veritabil scamator, nu iepuraşi albi, ci acuzaţii de blat electoral. Pînă deunăzi nu l-am crezut, convins că asta face parte din recuzita propagandistă. Acum, însă am început să-l suspectez pe scamator că ştie ceva ce nu vrea să dezvăluie direct…

Deocamdată, asta nu este o ştire, ci doar un zvon. Pe scurt, se zvoneşte ca PD-L a efectuat un sondaj intern, adică strict pentru uzul propriu. Sondarea opiniei bucureştenilor ar fi fost făcută pe cale telefonică. N-ar fi exclus ca, pînă la apariţia acestor rînduri în ziar, zvonul să fi devenit chiar ştire, avînd în vedere rapiditatea cu care se mişcă lucrurile. Surpriza acestui sondaj-fantomă este constatarea îngrijorătoare (pentru PD-L) că avocatul Cristian Diaconescu, candidatul oficial al PSD, nu are foarte mari şanse să ajungă în turul doi, pentru că „independentul” Sorin Oprescu îi va lua faţa, ca să ne exprimăm în jargon. Blatul văzut de Băsescu ar sta chiar între ghilimelele pe care le-am pus. Dar concluziile sondajului nu se opresc aici. Diferenţa intenţiilor de vot bucureştene între buldogul Vasile Blaga şi doctorul Sorin Oprescu este periculos de mică. Practic, s-ar părea că Blaga are un avans microscopic, foarte uşor de răsturnat la cel mai mic cutremur electoral. Ăsta ar fi motivul care l-a enervat pe Băsescu, obligîndu-l să iasă la rampă mai agresiv, cel puţin în ultima vreme. Aşa s-ar explica şi suspect de firavul sprijin pe care PSD-ul îl acordă candidatului său oficial, de la începutul campaniei. Sincer să fiu, atunci cînd am pronosticat, la această rubrică, faptul că Sorin Oprescu va cîştiga alegerile pentru Bucureşti, fiind contrazis pe forum cu argumente extrem de convingătoare, de cititorul care semnează „Unu”, nu bănuiam nici eu acest scenariu spectaculos! Dacă toate astea se vor adeveri, mă întreb a cui altcuiva să fie lucrătura aceasta, decît a „specialistului în tehnica loviturilor de stat”, aşa cum l-a numit preşedintele pe Ion Iliescu.

Cu toate acestea, Băsescu ar trebui să fie parţial mulţumit, avînd în vedere încăierările electorale care au început în judeţe. Campania a devenit palpitantă, aşa cum îşi dorea el. Ce mai contează că polemica de idei a fost înlocuită cu schimbul loviturilor de bîte, iar înjurăturile de mamă ţin locul dezbaterilor?! Măcar e totul pe faţă…Cît îl priveşte pe bătrînul vulpoi Ion Iliescu, şi-ar putea comemora cei 18 ani de la faimoasele alegeri din 20 mai 1990 („duminica orbului”) cu o adevărată lucrătură de maestru, numai că trebuie să aşteptăm rezultatul final. Abia acum, după aproape două decenii, sper că românii au început să înţeleagă cît de prost au votat atunci, cît de mult s-au lăsat manipulaţi şi ce ne-a costat pe noi toţi, din punct de vedere politic şi economic, acel vot fatal. Amin!