Campania „Turist în România“, interzisă la Pro TV şi Realitatea

PRO TV şi Realitatea TV nu vor difuza campania \"Turist în România\", considerînd că preţul oferit de agenţiile Best Advertising şi Optimedia, cîştigătoarele licitaţiei de la Ministerul Turismului, este prea mic, potrivit declaraţiilor reprezentanţilor celor două posturi de televiziune. În plus, reprezentanţii Realitatea TV şi PRO TV susţin că nu au fost contactaţi în prealabil, dar că, văzînd, ulterior, preţurile comunicate de minister printr-un comunicat, decizia este aceea de a nu difuza spoturile. „Aşa cum au fost comunicate preţurile de minister, pentru care noi nu am fost consultaţi, Realitatea TV nu va difuza campania\", spune Sorin Enache, director general Realitatea-Caţavencu. Nici PRO TV nu a fost consultat înainte de licitaţie, conform responsabilului PR Maria Apostol: „Nu a venit nimeni să ne ceară niciun preţ înainte de licitaţie şi nici pînă la ora aceasta nu ne-a contactat nimeni, să ne întrebe dacă vrem să difuzăm campania. Preţurile sînt inacceptabil de mici pentru PRO TV“, a declarat Marian Apostol. SC Best Advertising & Consult SRL şi SC Optimedia SRL, în parteneriat, au cîştigat licitaţia organizată de Ministerul Turismului (MT) pentru realizarea campaniei \"Turist în România\". Ministerul Turismului a anunţat, la începutul săptămînii, că spoturile de 30 de secunde vor fi difuzate pe Pro TV, Realitatea TV şi Antena 3. Clasamentul ofertanţilor a fost realizat prin aplicarea algoritmului de calcul prevăzut în caietul de sarcini aferent achiziţiei. Astfel, cîştigătorul a prezentat cea mai avantajoasă ofertă din punct de vedere economic în ceea ce priveşte costul pe punctul de audienţă (CPP), cu o valoare ponderată de 435,05 lei (faţă de celelalte oferte, care se situau la 789 lei, 809,8 lei, 726,4 lei şi respectiv 676,6 lei). Valoarea totală a ofertei cîştigătoare se ridică la 3.617.102 lei, echivalentul a 866.891 euro, fără TVA şi fără taxă de cinema. Campania ”Turist în România” este programată să se deruleze în perioada august-decembrie 2009 şi are drept scop creşterea numărului de români care aleg să-şi petreacă vacanţa în ţară.