Campanie contra crimelor rasiale

Pentru a creşte notorietatea Zilei Memoriale a Holocaustului în Marea Britanie, autorităţile au demarat o campanie virtuală de combatere a crimelor rasiale, care reconstituie cazuri reale de omucidere care au avut loc în Regatul Unit, în formatul inspirat de jocuri video şi Second Life. Campania include şase spoturi virtuale, care reconstituie incidente reale, folosind conceptul unui joc video fictiv pentru a promova mesajul ”Stand up to hatred / Ridică-te împotriva discriminării!”. Fiecare dintre spoturile de două minute, create de agenţia creativă Knifedge, dau spectatorului senzaţia că este introdus într-o realitate virtuală interactivă pentru a juca aşa-numitul Joc al Urii.

Primul spot spune povestea morţii tînărului Stephen Lawrence din perspectiva lui, din momentul în care este atacat în timp ce aşteaptă autobuzul împreună cu prietenul său. După terminarea secvenţei în format de joc virtual, povestea morţii tînărului este acreditată factual prin chiar vocea mamei sale, Doreen Lawrence. ”Acesta nu este un joc. Ceea ce aţi văzut i s-a întîmplat în mod real fiului meu, Stephen. Toţi trebuie să recunoaştem faptul că aceste crime rasiale există şi este nevoie să le raportăm atunci cînd avem cunoştinţă de ele”, afirmă aceasta. Alte trei spoturi spun versiunile în format animat ale unor incidente reale petrecute în Marea Britanie, provocate de homofobie, islamofobie sau antisemitism. Ultimele două spoturi vor dramatiza poveşti legate de Holocaust şi de persecutarea evreilor de către regimul nazist. Campania a fost lansată pentru a creşte notorietatea Zilei Memoriale a Holocaustului, sărbătorită pe 27 ianuarie, cînd se sărbătoreşte eliberarea lagărului Auschwitz de sub ocupaţia nazistă, în 1945.