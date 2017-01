Campanie cu premii la Alpha Bank

Alpha Bank România a lansat campania “Revelion de 2 ori în 2009”, în derulare pînă la 30 septembrie, prin care oferă clienţilor posibilitatea de a cîştiga premiul cel mare - o excursie pentru două persoane şi inedita experienţă de a petrece Revelionul 2009 de două ori, în două puncte diferite de pe Glob: Australia şi Tahiti. Alături de premiul cel mare, Alpha Bank mai pune în joc alte cinci premii constînd în certificate de depozit cu cupoane în valoare de 1.000 euro net fiecare. Pentru a intra în promoţie, clienţii interesaţi trebuie să achiziţioneze de la Alpha Bank certificate de depozit cu cupoane, la dobînzi promoţionale atractive de 11,5% pe an la lei şi de 5,75% pe an la euro. Constituirea certificatelor de depozit trebuie să se facă pînă pe 30 septembrie inclusiv, pentru a intra în cursa marelui premiu. În plus, clienţii trebuie să aibă deschis un cont curent la Alpha Bank, la data achiziţiei certificatului, şi să nu răscumpere certificatul pînă la data de 15 noiembrie 2008.