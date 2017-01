Campanie de achiziţii reuşită la FC Farul

După o vară furtunoasă, în care FC Farul a trecut prin mari emoţii, gruparea de pe litoral se pregăteşte pentru startul unei noi ediţii a Ligii a II-a. Constănţenii pleacă la drum cu mult optimism, la capătul unei campanii de achiziţii mult peste aşteptări, reuşind să aducă 11 jucători, mulţi dintre ei cu experienţă în prima ligă. Astfel, din lotul de 22 de jucători cu care Farul va aborda campionatul se numără portarul Vlad Neagu, fundaşii Ionuţ Olteanu, Ionel Ţabără, Alin Raţiu, mijlocaşii Robert Săceanu, George Bîrlădeanu, Ionuţ Popa, Ferdi Ghenciu, atacanţii Sorin Chiţu, Marius Matei şi Ovidiu Stoianof. Nou veniţii au făcut fotografia de prezentare, urmată de conferinţa de presă, la care au participat şi unul dintre principalii finanţatori ai clubului, Marian Diaconescu, vicepreşedintele Cristi Munteanu şi antrenorul Ion Barbu. “Este un nou început, sperăm să facem un campionat pe care să-l ducem cu bine la capăt şi să creăm o echipă pentru promovarea în sezonul următor. S-au făcut achiziţii cu cap şi am luat exact ceea ce ne trebuie. Am adus jucători cu experienţă, alături de care să crească şi cei tineri, pentru că avem în lot 10 fotbalişti sub 21 de ani. În acte, toate lucrurile sunt normale, dar trebuie să creăm o stabilitate financiară pentru a ne gândi la viitor. Situaţia financiară nu s-a schimbat faţă de ceea ce am spus la începutul acestei veri”, a spus Diaconescu. “Marele câştig din vestiar este venirea celor trei jucători cu experienţă, Chiţu, Matei şi Stoianof, care au dat tonul prin atitudine şi s-au pregătit extraordinar. Dacă cei tineri ar prelua exemplul lor, nu cred că am pierde vreun meci în acest sezon. Obiectivul nostru este să scoatem maximum din fiecare meci, dar trebuie să ţinem cont că au venit mulţi jucători noi şi este imposibil să pui la punct relaţiile de joc într-un timp atât de scurt”, a adăugat Cristian Munteanu. “Vreau să cred că vom rezolva problema omogenizării încă din prima etapă. Vom încerca să depăşim această problemă, mai ales că avem un debut de foc”, a completat Ion Barbu.

DEBUT CU SPORTUL. Noua echipa a Farului va da primul examen al sezonului sâmbătă, de la ora 11.00, pe teren propriu, când va da piept cu Sportul Studenţesc. Constănţenii nu se tem de proaspăt retrogradata din prima ligă şi vor să plece la drum cu dreptul. “Când intru pe teren, îmi doresc să înscriu, dar mai important este să câştige echipa. Avem un lot bun, cu mulţi jucători tineri, dar şi câţiva experimentaţi, care pot să-i ajute. Vom avea un meci greu cu Sportul, o echipă bună cu jucători valoroşi, dar sper să facem un joc bun şi să luăm cele trei puncte”, a spus Sorin Chiţu. “Farul este un club de tradiţie şi de aceea am ales să vin la Constanţa. Am avut probleme cu accidentările şi am pierdut aproape un an, dar am muncit mult, mi-am revenit la FC Botoşani şi am marcat zece goluri în sezonul trecut. Vreau să ajut şi Farul şi, indifent cât suporteri vor veni în tribune, vom juca pentru ei şi pentru culorile clubului”, a explicat Marius Matei.