Campanie de ajutorare a victimelor din Nepal, iniţiată de alpinistul Găvan

Alpinistul român Alex Găvan a lansat ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, o campanie de strângere de fonduri, intitulată "Bucurie pentru Nepal", în cadrul operaţiunilor de ajutorare a victimelor cutremurelor din Nepal şi de reconstrucţie a ţării.

Campania iniţiată de alpinistul român se va derula timp de 7 săptămâni şi 9 zile, perioadă corespunzătoare cifrelor magnitudinii înregistrate de primul cutremur din Nepal, din 25 aprilie, atunci când Găvan se afla în Tabăra de Bază de pe Everest, în timpul expediţiei sale de ascensiune pe vârful Lhotse (8.516 m). Alex Găvan va colabora pentru această campanie cu organizaţia Kharuna-Shechen, condusă de un scriitor şi călugăr budist, originar din Franţa, Matthieu Ricard. "Experienţa de pe Everest a fost de viaţă şi de moarte, dar pentru oamenii din Nepal fiecare zi presupune, în acest moment, o experienţă de viaţă şi de moarte. Vrem ca prin această campanie să finanţăm operaţiuni de reconstrucţie a unor comunităţi din Nepal şi să le ajutăm să se dezvolte. Este un proiect care deschide o perspectivă spre viitor, printre dărâmăturile şi suferinţa din Nepal, şi îi ajută pe oamenii de acolo să-şi refacă viaţa. Pornind de la acest principiu, am ales nu doar sloganul campaniei - „Repornim Vieţi, Reclădim Bucuria” -, ci şi partenerul care face implementarea în Nepal - organizaţia Kharuna-Shechen, fondată de reputatul autor Matthieu Ricard, care lucrează din anul 2000 pentru a sprijini dezvoltarea comunităţilor locale din Nepal şi are experienţă pe intervenţie post-dezastru", a declarat Alex Găvan.

În cadrul campaniei, iniţiatorii vor fi strânge fonduri prin intermediul unui SMS în valoare de 2 euro, trimis la numărul 8826, prin plata cu cardul pe site-ul alpinistului, www.alexgavan.ro/nepal, prin sponsorizări pe bază de contract şi prin redirecţionarea a 2 la sută din impozit.

Alex Găvan a precizat faptul că fondurile strânse vor ajunge la beneficiarii finali în proporţie de sută la sută, campania fiind organizată pro-bono.

Alpinistul a povestit momentele petrecute în Tabăra de Bază de pe Everest în timpul producerii primului cutremur. "Am fost într-o expediţie pe Lhotse, un vârf de peste 8.000 de metri, şi, în cazul în care l-aş fi atins, ar fi fost al şaptelea pe care reuşeam să-l escaladez fără oxigen suplimentar. Motivul pentru care eu nu am fost printre cei 16 oameni care au murit a fost acela că am ales să mă aclimatizez pe un alt munte. Când s-au produs cutremurul şi apoi avalanşa, eu eram în Tabăra de Bază, între două ascensiuni de aclimatizare. Brusc, gheţarul a început să tremure şi am realizat că este un cutremur. Mi-am dat seama că e un cutremur de o magnitudine foarte mare. Sunt oameni care au spus că acel tremur a durat 30 de secunde. Mă aşteptam ca gheţarul să se crape şi să pic cu cortul înăuntru. Când s-a oprit, am deschis repede cortul şi m-am uitat să văd de unde vine avalanşa. Am văzut un zid alb care venea spre mine, un zid alb pentru că ningea uşor şi crestele munţilor nu puteau fi văzute. M-am gândit unde mă pot adăposti şi lângă cort era un mare bolovan. Fugind spre bolovan, am început să simt consistenţa acelui zid alb care venea spre mine. Mi-am dat seama că nu e corpul principal al avalanşei, ci partea finală, că avalanşa se va termina în câteva secunde. Am observat că înspre mine nu venea acea zăpadă compactă, ci partea finală, trena avalanşei. Atunci am luat o decizie de diletant, am cotit-o spre cortul în care luam masa. Cred că această decizie mi-a salvat viaţa, pentru că, într-adevăr, avalanşa m-a lovit, m-a acoperit cu zăpadă, dar nu a fost un impact fizic puternic", a povestit alpinistul.