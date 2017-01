Campanie de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice

Companiile Polaris M Holding şi Gremlin organizează în perioada 11 - 12 aprilie 2014, respectiv astăzi şi mâine, în intervalul orar 8.00 - 16.00, prima acţiune de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE) de anul acesta. Desfăşurată sub sloganul „Hai să facem împreună curăţenia de primăvară!”, campania îşi propune să vină în întâmpinarea constănţenilor cu modalităţi la îndemână de a se debarasa de aparatura electrică şi electronică uzată. Astfel, în cele două zile de campanie, populaţia este aşteptată la cele cinci centre de colectare pentru a preda echipamentele electrice şi electronice vechi sau uzate. În plus, pentru deşeurile voluminoase sau grele (frigidere, maşini de spălat, aragazuri etc.), cetăţenii vor avea la dispoziţie numărul de telefon 0757.777.097 pentru a solicita preluarea gratuită direct de la domiciliu. Pentru a recompensa iniţiativa celor ce aleg să se debaraseze în mod responsabil de deşeurile de echipamente electrice şi electronice, organizatorii vor oferi tuturor participanţilor câte o mătură, drept premiu instant, precum şi un bilet la tombolă. În cea de-a doua zi a campaniei, în data de 12 aprilie, ora 17.00, va avea loc acordarea premiilor prin tragere la sorţi, la centrul de colectare din str. I.C. Brătianu, zona Cora. Astfel, toţi cetăţenii vor avea şanse egale de a câştiga premii precum un aspirator de mână, un mop cu aburi, un aspirator fără sac sau marele premiu al campaniei, o sedinţă de curăţenie profesională la domiciliu.

Centrele de colectare sunt deschise tot timpul anului şi pot fi regăsite la următoarele adrese: Şos. Mangaliei, zona Complexului Comercial Billa; str. Adamclisi, zona Complexului Brotăcei; str. Cişmelei, intrarea spre Şcoala nr.29; str. I.C. Brătianu, zona Complexului Cora; str. Unirii, zona Complex Adivin.

Campania „Hai să facem împreună curăţenia de primăvară!” este organizată de companiile Polaris M Holding şi Gremlin, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Constanţa şi Comisariatului Judeţean Constanţa al Gărzii Naţionale de Mediu şi în parteneriat cu Ecopoint şi Recobat.