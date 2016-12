Campanie de dezinsecţie în Medgidia

20:19:37 / 30 Iulie 2015

care dezinsecție frate

Unde este dezinsecția? pe patratel la vs uri e plin de capuși!!!! Am o cațelusa care a luat capusi in 5 min petrecute acolo, norocul meu a fost ca i dadusem cu Atvantis contra capusilor si nu s au agatat decat pe blană , dar si asa pericolul este mare pentru ca risc sa si lase capusile prin casa, am si copil mic!! , lasa ți stropitu asta politic si mai stropiti si cu otrava contra insecterelor!! Iar care to il pupa pe Iordache in cur sa vina sa pupe si pe mine in p.. ., nimic nu face papitoiul asta decat afacerile lui proprii si mai arunca cate un os la proștii aștia care i sufla n p...