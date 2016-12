Campanie de dezinsecţie în Medgidia

16:04:58 / 23 Iunie 2014

Mai oameni buni cand o sa va bagati mintile in cap ,Iordache Marian nu este un bun conducator nici un bun lider,el stie doar sa distruga ,a inceput cu "IMUM"si va termina in curand si MEDGIDIA ,avem un oras cu un potential foarte mare de a ajunge industrializata dar interesu lui Iordache Marian nu este pentru oras este pentru clanului,GANEA,PITICU PORNO PAUN,SELAI TIGANU,KEMAL TIGANU TAXISIURILE,MURSEL TIGANU ETC......,